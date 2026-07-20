Tak świętowali Hiszpanie! Piłkarze przejechali ulicami Madrytu (ZDJĘCIA)

Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na stołecznym lotnisku Barajas po godz. 14.30. Następnie piłkarzy i członków sztabu oficjalnie powitał i podjął król Filip VI, który był obecny na finale w East Rutherford koło Nowego Jorku. Z Pałacu Królewskiego kapitan Rodri i jego koledzy przemieścili się do siedziby rządu, gdzie czekał na nich premier Pedro Sanchez, który również z trybun oglądał niedzielny triumf swoich rodaków.

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Później kadrowicze przejechali ulicami Madrytu specjalnym autobusem i świętowali z fanami. Kulminacja fety tradycyjnie nastąpiła na Plaza de Cibeles, jednym z najważniejszych i najbardziej reprezentacyjnych placów hiszpańskiej stolicy.



Hiszpania, wygrywając w niedzielnym finale w East Rutherford pod Nowym Jorkiem po dogrywce z Argentyną 1:0, po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Wcześniej triumfowała w mundialu w 2010 roku.