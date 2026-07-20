Tak wygląda najnowszy ranking FIFA. Jak mundial wpłynął na pozycję Polski?

Wygrana ta dała „La Furia Roja” 30,27 pkt w rankingu FIFA i pierwsze miejsce z dorobkiem 1995,88. Argentyna spadła na drugie - 1970,37 pkt. Dwaj półfinaliści mistrzostw świata - Francja z 1948,97 i Anglia z 1922,83 - utrzymali trzecią i czwartą pozycję.

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Do Top10 rankingu awansował współgospodarz tegorocznego mundialu - Meksyk, który przeskoczył aż cztery pozycje. Zastąpił na 10. miejscu Niemcy, które spadły na 12.

Biało-czerwoni wobec braku kwalifikacji do tegorocznego mundialu nie mogli liczyć na wiele, ale utrzymali 36. lokatę. Wszyscy rywale Polski z najbliższej edycji Ligi Narodów poszli w górę w tym zestawieniu. Szwecja jest klasyfikowana wyżej o jedno miejsce (37.), Rumunia o dwa - (52.) a Bośnia i Hercegowina (61.) odnotowała najwyższy awans - o trzy pozycje.

Czołówka rankingu FIFA - stan na 20 lipca 2026

(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (2) Hiszpania 1995,88 pkt

2. (1) Argentyna 1970,37

3. (3) Francja 1948,97

4. (4) Anglia 1922,83

5. (6) Brazylia 1804,92

6. (7) Maroko 1803,99

7. (5) Portugalia 1787,85

8. (9) Belgia 1778,36

9. (8) Holandia 1775,54

10. (14) Meksyk 1754,30

...

36. (36) Polska 1526,18

37. (38) Szwecja* 1525,58

52. (54) Rumunia* 1455,89

61. (64) Bośnia i Herc.* 1408,93

* - rywale Polski w Lidze Narodów

MS, PAP