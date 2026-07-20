Tragiczny finał fety w Hiszpanii. Nie żyje dwóch kibiców

Jak poinformowały służby medyczne wspólnoty autonomicznej Kastylii-La Manchy, w miejscowości Sonseca stwierdzono w poniedziałek po północy zgon 20-latka. Mężczyzna poczuł się źle i po kilku minutach zmarł podczas świętowania w Strefie Kibica usytuowanej na głównym placu.

ZOBACZ TAKŻE: Dzień po finale mundialu i taka decyzja. Selekcjoner odchodzi

Świadkowie zdarzenia, które zostało objęte śledztwem, zeznali, że kibic „La Furia Roja” przed śmiercią doznał konwulsji. Pomimo szybkiego przybycia ekipy ratowniczej i podjętej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu.

Władze hiszpańskiej gminy w związku z tragicznym zdarzeniem ogłosiły trzydniową żałobę.

Inną ofiarą fety w Hiszpanii po zdobyciu mistrzostwa świata jest 13-letni chłopiec. Przewróciła się na niego część fontanny, na którą weszli świętujący triumf kibice. Do tragicznego zdarzenia doszło w mieście Ciudad Rodrigo, na zachodzie kraju. Według lokalnych służb medycznych w tragicznym wypadku poszkodowane zostały też dwie inne osoby.

W sumie do poniedziałkowego popołudnia w trakcie fiesty po sukcesie piłkarzy rannych zostało 80 osób.

Część poszkodowanych to hiszpańscy kibice pobici przez grupy zamaskowanych mężczyzn, które atakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek fanów świętujących triumf drużyny trenera Luisa de la Fuente.

Do ataków na hiszpańskich kibiców doszło głównie na terenach zamieszkanych przez Basków we wspólnotach autonomicznych Kraju Basków oraz Nawarry, na północy Hiszpanii. Policja przypuszcza, że motywem agresji były pobudki nacjonalistyczne. Kibice świętujący wygraną w finale mundialu zostali pobici m.in. w Eibarze, Pampelunie oraz w Vitorii.

Do groźnego zdarzenia doszło też w położonej w Kastylii-La Manchy miejscowości Sesena, gdzie 19-letni kibic Hiszpanii został ugodzony nożem. Stan zdrowia rannego określany jest jako bardzo ciężki.

W sumie do poniedziałkowego popołudnia służby bezpieczeństwa Hiszpanii zatrzymały 12 osób.