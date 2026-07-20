Trudne chwile dla Polaków. Zła wieść ogłoszona przez ATP
Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu spadł z 68. na 70. miejsce w rankingu tenisistów. Kamil Majchrzak przesunał się z 66. na 71. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Zmian nie było w czołowej dziesiątce, która odpoczywała po Wimbledonie.
Drugie miejsce, z olbrzymią, blisko pięciotysięczną stratą do lidera, zajmuje Niemiec Alexander Zverev. Trzeci jest leczący kontuzję Hiszpan Carlos Alcaraz.
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Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 20 lipca 2026:
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 8480
3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 8160
4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4740
5. (5) Alex de Minaur (Australia) 4110
6. (6) Ben Shelton (USA) 3770
7. (7) Novak Djoković (Serbia) 3760
8. (8) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3670
9. (9) Flavio Cobolli (Włochy) 3460
10. (10) Taylor Fritz (USA) 3365
...
70. (68) Hubert Hurkacz (Polska) 865
71. (66) Kamil Majchrzak (Polska) 857