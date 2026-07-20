Trudne chwile dla Polaków. Zła wieść ogłoszona przez ATP

Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu spadł z 68. na 70. miejsce w rankingu tenisistów. Kamil Majchrzak przesunał się z 66. na 71. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Zmian nie było w czołowej dziesiątce, która odpoczywała po Wimbledonie.