UFC z udziałem Rzepeckiego. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć UFC Fight Night 282?

Organizacja UFC niespełna dwa tygodnie przed galą w Abu Dhabi musiała zmienić walkę wieczoru. Kontuzjowanego Khalila Rountree Jr. w starciu z Magomedem Ankalaevem zastąpił Bogdan Guskov, który 1 sierpnia miał zawalczyć z Janem Błachowiczem na gali UFC w Belgradzie.

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Polscy fani nie mogą jednak doczekać się debiutu Damiana Rzepeckiego. Rywalem 24-latka będzie niepokonany Magomed Zaynukov, który zapewnił sobie kontrakt z UFC po zwycięstwie nad Lucasem Caldasem w programie Dana White's Contender Series.

Rzepecki również nie poniósł dotąd porażki w zawodowej karierze. Po raz ostatni wszedł do klatki w kwietniu, kiedy pokonał Corneliu Rotaru Lascara na gali WOW 29. Było to pierwsze zwycięstwo Polaka przez decyzję.

Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 282?

Transmisja gali UFC Fight Night 282 w sobotę 25 lipca od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC Fight Night 282

Walka wieczoru:

Waga półciężka: Magomed Ankalaev (21-2-1) - Bogdan Guskov (18-3-1)

Karta główna (Transmisja od godziny 18:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga musza: Steve Erceg (14-4) - Ramazan Temirov (19-2)

Waga półśrednia: Islam Dulatov (12-1) - Wellington Turman (18-8)

Waga lekka: Damian Rzepecki (10-0) - Magomed Zaynukov (8-0)

Waga ciężka: Rizvan Kuniev (14-3-1) - Tyrell Fortune (18-3)

Waga lekka: Ismael Bonfim (20-6) - Axel Sola (11-1-1)

Karta wstępna:

Waga ciężka: Valter Walker (15-1) - Thomas Petersen (11-4)

Waga półciężka: Dustin Jacoby (22-9-1) - Muhammad Said (9-0)

Waga półśrednia: Santiago Ponzinibbio (30-9) - Sam Patterson (14-3-1)

Waga półciężka: Brendson Ribeiro (17-10) - Magomed Tuchalov (6-0)

Waga lekka: Nurullo Aliev (11-0) - Mike Davis (12-3)

HP, Polsat Sport