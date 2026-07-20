Polka awansowała do ćwierćfinału. Znamy potencjalne rywalki

Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. W pierwszej rundzie pokonały Peangtarn Plipuech z Tajlandii i Prarthanę Thombare z Indii 6:1, 6:2.

Kolejnymi rywalkami Falkowskiej i Smith będą zwyciężczynie meczu Czeszek Terezy Krejcovej i Denisy Zoldakovej z Hao-Ching Chan z Tajwanu i Japonką Miyu Kato.

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W Pradze w deblu zagra jeszcze Martyna Kubka w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok. Ich pierwszymi rywalkami będą rozstawione z numerem piątym Brazylijka Ingrid Martins i Japonka Makoto Ninomiya.

Weronika Falkowska, Alana Smith - Peangtarn Plipuech, Prarthana Thombare 6:1, 6:2.

AB, PAP