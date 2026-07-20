Polka awansowała do ćwierćfinału. Znamy potencjalne rywalki

Tenis

Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. W pierwszej rundzie pokonały Peangtarn Plipuech z Tajlandii i Prarthanę Thombare z Indii 6:1, 6: 2

Kobieta grająca w tenisa, uderzająca piłkę rakietą.
Fot. PAP
Weronika Falkowska i Alana Smith zagrają w ćwierćfinale debla w Pradze

Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. W pierwszej rundzie pokonały Peangtarn Plipuech z Tajlandii i Prarthanę Thombare z Indii 6:1, 6:2.

 

Kolejnymi rywalkami Falkowskiej i Smith będą zwyciężczynie meczu Czeszek Terezy Krejcovej i Denisy Zoldakovej z Hao-Ching Chan z Tajwanu i Japonką Miyu Kato.

 

ZOBACZ TAKŻE: Badosa bez tytułu! Krecz w finale

 

W Pradze w deblu zagra jeszcze Martyna Kubka w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok. Ich pierwszymi rywalkami będą rozstawione z numerem piątym Brazylijka Ingrid Martins i Japonka Makoto Ninomiya.

 

Weronika Falkowska, Alana Smith - Peangtarn Plipuech, Prarthana Thombare 6:1, 6:2.

AB, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MARTYNA KUBKATENISTURNIEJE ATP I WTAWERONIKA FALKOWSKAWTA 250
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 