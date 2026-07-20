Wielka feta "La Furia Roja"! Tak Hiszpanie celebrowali zdobycie MŚ (ZDJĘCIA)

Piłka nożna

Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w finale piłkarskich mistrzostw świata 2026. Decydującego gola zdobył Ferran Torres. Po zakończeniu spotkania piłkarze "La Furia Roja" mogli celebrować drugie w historii zwycięstwo swojej kadry w tych rozgrywkach. Sprawdźcie, jak wyglądało świętowanie triumfu przez podopiecznych trenera Luisa de la Fuente.

Hiszpania, która z 38 wygranymi meczami z rzędu została rekordzistą mundialu, drugi raz wystąpiła w finale MŚ i ponownie cieszyła się z sukcesu. W 2010 roku wygrała również po dogrywce 1:0 - wówczas z Holandią.

 

"La Roja" pozostała niepokonana w całym turnieju, a w ośmiu meczach odniosła siedem zwycięstw i straciła tylko jedną bramkę. Największy pokaz siły dała w półfinale z Francją (2:0), doszczętnie neutralizując indywidualne atuty takich piłkarzy jak Kylian Mbappe, Michael Olise czy Ousmane Dembele. W niedzielę z Argentyną było podobnie i ponownie zakończyło się to sukcesem podopiecznych selekcjonera de la Fuente.

 

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On też prowadził Hiszpanię na boiskach w Niemczech, gdzie triumfowała w Euro 2024.

 

Tegoroczne mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku były pierwszymi organizowanymi przez trzy kraje i z udziałem 48 reprezentacji, trwały rekordowe 39 dni, a do wyłonienia triumfatora potrzebne były aż 104 spotkania.

 

Kolejny turniej odbędzie się w 2030 roku, a jego gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko, choć pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Płd. - w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, dla uczczenia setnej rocznicy pierwszego mundialu w historii.

 

PAP
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