Wszystkie mecze Hiszpanii na mundialu. Tak wyglądała droga do pucharu
Od bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka do wygranej po dogrywce w finale z Argentyną 1:0 - tak zaczęła się i skończyła droga Hiszpanii do triumfu w piłkarskich mistrzostwach świata. W całym turnieju straciła tylko jednego gola.
Hiszpania rozpoczęła udział w turnieju od - jak się wówczas wydawało - wielkiego blamażu. Podopieczni selekcjonera Luisa de la Fuente tylko zremisowali bezbramkowo z debiutującą w mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Później okazało się, że był to ich najsłabszy występ w ostatnich pięciu tygodniach, a reprezentacja wyspiarskiego kraju z Afryki okazała się znacznie solidniejsza niż się spodziewano.
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Kolejny mecz Hiszpanów w grupie H to komfortowe zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4:0. Później przypieczętowali oni awans do fazy pucharowej pokonując Urugwaj 1:0, choć tak naprawdę awansowaliby także w razie porażki.
W 1/16 finału nie dali szans Austrii (3:0). Gol w końcówce pomógł im wyeliminować w kolejnej rundzie Portugalię (1:0), a jedyną bramkę stracili w ćwierćfinale z Belgią (2:1). Wówczas na 649 minutach zakończyła się seria liczby minut w mundialu z czystym kontem bramkarza Unaia Simona.
W półfinale „La Roja” niespodziewanie łatwo zdominowała finalistę sprzed czterech lat i mistrza z 2018 roku - Francję. Wygrana 2:0 była zaskakująca głównie ze względu na łatwość, z jaką Hiszpanie radzili sobie z zakusami Kyliana Mbappe, Michaela Olise czy Ousmane’a Dembele.
Choć w finale wygrała dopiero po dogrywce i tylko 1:0, to o jej dominacji najlepiej świadczy fakt, że broniąca tytułu Argentyna nie oddała nawet jednego celnego strzału.
Hiszpania po raz drugi zdobyła mistrzostwo świata; poprzednio w 2010 roku.
Droga Hiszpanii do triumfu w MŚ 2026:
grupa H - 1. miejsce
Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka 0:0
Hiszpania - Arabia Saudyjska 4:0
Hiszpania - Urugwaj 1:0
faza pucharowa
1/16 finału: Hiszpania - Austria 3:0
1/8 finału: Hiszpania - Portugalia 1:0
1/4 finału: Hiszpania - Belgia 2:1
1/2 finału: Hiszpania - Francja 2:0
finał: Hiszpania - Argentyna 1:0
bilans: 8 meczów - 7 zwycięstw, 1 remis; bramki: 14-1.Przejdź na Polsatsport.pl