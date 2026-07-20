Wszystkie mecze Hiszpanii na mundialu. Tak wyglądała droga do pucharu

Hiszpania rozpoczęła udział w turnieju od - jak się wówczas wydawało - wielkiego blamażu. Podopieczni selekcjonera Luisa de la Fuente tylko zremisowali bezbramkowo z debiutującą w mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Później okazało się, że był to ich najsłabszy występ w ostatnich pięciu tygodniach, a reprezentacja wyspiarskiego kraju z Afryki okazała się znacznie solidniejsza niż się spodziewano.

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Kolejny mecz Hiszpanów w grupie H to komfortowe zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4:0. Później przypieczętowali oni awans do fazy pucharowej pokonując Urugwaj 1:0, choć tak naprawdę awansowaliby także w razie porażki.

W 1/16 finału nie dali szans Austrii (3:0). Gol w końcówce pomógł im wyeliminować w kolejnej rundzie Portugalię (1:0), a jedyną bramkę stracili w ćwierćfinale z Belgią (2:1). Wówczas na 649 minutach zakończyła się seria liczby minut w mundialu z czystym kontem bramkarza Unaia Simona.

W półfinale „La Roja” niespodziewanie łatwo zdominowała finalistę sprzed czterech lat i mistrza z 2018 roku - Francję. Wygrana 2:0 była zaskakująca głównie ze względu na łatwość, z jaką Hiszpanie radzili sobie z zakusami Kyliana Mbappe, Michaela Olise czy Ousmane’a Dembele.

Choć w finale wygrała dopiero po dogrywce i tylko 1:0, to o jej dominacji najlepiej świadczy fakt, że broniąca tytułu Argentyna nie oddała nawet jednego celnego strzału.

Hiszpania po raz drugi zdobyła mistrzostwo świata; poprzednio w 2010 roku.

Droga Hiszpanii do triumfu w MŚ 2026:

grupa H - 1. miejsce

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka 0:0

Hiszpania - Arabia Saudyjska 4:0

Hiszpania - Urugwaj 1:0

faza pucharowa

1/16 finału: Hiszpania - Austria 3:0

1/8 finału: Hiszpania - Portugalia 1:0

1/4 finału: Hiszpania - Belgia 2:1

1/2 finału: Hiszpania - Francja 2:0

finał: Hiszpania - Argentyna 1:0

bilans: 8 meczów - 7 zwycięstw, 1 remis; bramki: 14-1.

MS, PAP