WTA w Hamburgu: Katarzyna Kawa - Paula Badosa. Relacja live i wynik na żywo

W meczu 1. rundy, rozgrywanego na kortach ziemnych, turnieju WTA w Hamburgu rywalką Katarzyny Kawy będzie Paula Badosa. Polka plasuje się obecnie na 131. miejscu w rankingu WTA singlistek, z kolei Hiszpanka zajmuje 93. pozycję.

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Badosa ma na swoim koncie zwycięstwa w 4 turniejach WTA. W 2021 roku zwyciężyła w turnieju rangi 1000 w Indian Wells (2:1 z Wiktorią Azarenką) oraz 250 w Belgradzie (krecz Any Konjuh przy wyniku 6:0, 2:0 dla Badosy), w 2022 roku wygrała 2:1 z Barborą Krejcikovą w finale turnieju WTA 500 w Sydney, a w 2024 pokonała Marie Bouzkovą (2:1, również WTA 500).

Dla porównania Kawa dwukrotnie była finalistką turniejów rangi 250: w 2019 roku lepsza od niej w Jurmale okazała się Anastasija Sevastova (1:2), natomiast w zeszłym roku przegrała 3:6, 3:6 z Camilą Osorio w Bogocie.

Obie tenisistki brały udział w zakończonym w poniedziałek (finał przeniesiono z niedzieli z powodu opadów deszczu) turnieju w rumuńskiej miejscowości Jassy. Kawa odpadła w 2. rundzie z rozstawioną z numerem 5. Węgierką Panną Udvardy (6:1, 5:7, 2:6), natomiast Badosa doszła do finału, w którym skreczowała przy wyniku 4:6, 0:4 na rzecz Egipcjanki Mayar Sherif.

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Kawa i Badosa spotkały się jak na razie tylko raz, w 2019 roku, przy okazji turnieju na kortach trawiastych w holenderskim 's-Hertogenbosch. Wówczas Hiszpanka triumfowała 2:1 (3:6, 6:3, 6:4).

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Paula Badosa na Polsatsport.pl.

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