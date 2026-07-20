Wybrano go MVP mundialu, a on oddał hołd Messiemu! Najwyższe uznanie Rodriego

Urodzony w Madrycie defensywny pomocnik kompletowanie największych trofeów zaczął w 2023 roku, gdy z Manchesterem City sięgnął po Puchar Europy, za wygraną Ligę Mistrzów. W kolejnym Hiszpania z nim w składzie zdobyła mistrzostwo Europy, a Rodri także Złotą Piłkę, czyli nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w Europie.

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Świetny okres zmąciła jednak poważna kontuzja. We wrześniu 2024 doznał zerwania więzadła w kolanie. Na boisko wrócił dopiero w maju 2025 i rozpoczął mozolny powrót do dawnej formy.

- To brzmi jak idealny scenariusz. Z pewnością się tego nie spodziewałem. Chciałbym, aby młodsze pokolenia zobaczyły, że zawodnik, który dotyka nieba, a potem trafia do piekła, potrafi wrócić. To lekcja przezwyciężania przeciwności losu – powiedział po odebraniu nagrody dla najlepszego zawodnika mundialu.

W niedzielnym finale Hiszpania pokonała po dogrywce Argentynę 1:0.

- Jesteśmy w siódmym niebie. Ta kadra jest rewelacyjna. Jesteśmy dwukrotnymi mistrzami świata. To był najtrudniejszy turniej w historii mundiali. Pokonaliśmy wielką Argentynę z Lionelem Messim, najlepszym piłkarzem w historii - dodał 30-latek.

MS, PAP