Wzruszające sceny po finale MŚ 2026. Yamal ruszył w stronę Messiego

Piłka nożna

Do wzruszających scen doszło tuż po zakończeniu wielkiego finału MŚ 2026 między Hiszpanią a Argentyną. Opromieniony triumfem Lamine Yamal ruszył w kierunku rozczarowanego Leo Messiego. 19-latek podziękował rywalowi za grę i czule go przytulił.

Piłkarze świętujący na zielonej murawie, jeden klęczy, inni przytulają się.
fot. PAP
Lamine Yamal i Leo Messi po meczu Hiszpania - Argentyna

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w finale mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Decydującego gola w 106. minucie spotkania strzelił Ferran Torres.

 

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Tuż po zakończeniu spotkania hiszpański gwiazdor Lamine Yamal ruszył w kierunku załamanego po porażce Leo Messiego, by podziękować mu za rywalizację. Argentyńczyk, widząc 19-latka, błyskawicznie wstał z murawy i okazał mu szacunek.

 

Był to wzruszający moment, ponieważ na boisku zobaczyliśmy legendę tej dyscypliny oraz piłkarza, który może być jego następcą. Można powiedzieć, że jedna era dobiega końca, a zaczyna się kolejna. 

 

W 2007 roku doszło do ich pierwszego, wyjątkowego spotkania. Messi wziął udział w sesji zdjęciowej, podczas której trzymał w ramionach Lamine'a. Jego rodzice byli uczestnikami loterii organizowanej przez katalońską gazetę Sport we współpracy z organizacją charytatywną Unicef. Losowo wybranym dzieciom zrobiono zdjęcia z piłkarzami Dumy Katalonii.

 

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Lamine Yamal został pierwszym piłkarzem w historii, który przed ukończeniem 20. roku życia zdobył zarówno mistrzostwo Europy, jak i mistrzostwo świata.

HP, Polsat Sport
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ARGENTYNAHISZPANIAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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