Wzruszające sceny po finale MŚ 2026. Yamal ruszył w stronę Messiego

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w finale mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Decydującego gola w 106. minucie spotkania strzelił Ferran Torres.

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Tuż po zakończeniu spotkania hiszpański gwiazdor Lamine Yamal ruszył w kierunku załamanego po porażce Leo Messiego, by podziękować mu za rywalizację. Argentyńczyk, widząc 19-latka, błyskawicznie wstał z murawy i okazał mu szacunek.

Był to wzruszający moment, ponieważ na boisku zobaczyliśmy legendę tej dyscypliny oraz piłkarza, który może być jego następcą. Można powiedzieć, że jedna era dobiega końca, a zaczyna się kolejna.

W 2007 roku doszło do ich pierwszego, wyjątkowego spotkania. Messi wziął udział w sesji zdjęciowej, podczas której trzymał w ramionach Lamine'a. Jego rodzice byli uczestnikami loterii organizowanej przez katalońską gazetę Sport we współpracy z organizacją charytatywną Unicef. Losowo wybranym dzieciom zrobiono zdjęcia z piłkarzami Dumy Katalonii.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Lamine Yamal został pierwszym piłkarzem w historii, który przed ukończeniem 20. roku życia zdobył zarówno mistrzostwo Europy, jak i mistrzostwo świata.

HP, Polsat Sport