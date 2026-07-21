Asseco Resovia Rzeszów zamyka skład XXI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia

To już 21. edycja Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia, która od 15 lat odbywa się w Wielkopolsce. Tegoroczna odsłona tego siatkarskiego święta odbędzie się w dniach 9-11 października. Tradycyjnie o triumf powalczą cztery topowe kluby siatkarskie – mające w swoich składach reprezentantów Polski oraz zawodników z innych, liczących się w świecie kadr narodowych.

– Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że już po raz ósmy będziemy mieli zaszczyt gościć najlepszych siatkarzy na świecie – mówi burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Kibice naszej gminy mieli okazję podziwiać już fantastycznych sportowców z Kędzierzyna-Koźla, Bełchatowa i Berlina. Zespoły te gwarantują najwyższy poziom widowiska sportowego, jakie wszyscy chcemy podziwiać w Zalasewie. Bardzo mnie cieszy, że po raz pierwszy w historii będziemy mieli zaszczyt gościć u siebie także zawodników Asseco Resovii Rzeszów. Choć patrząc na nazwiska, kilku z nich doskonale zna świetną atmosferę jaka panuje na trybunach podczas turnieju – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz miasta i gminy Swarzędz.

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Asseco Resovia Rzeszów wraca na XXI Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia po długiej przerwie. Ostatni raz gościli na trzeciej edycji tej imprezy, gdy ta odbywała się w Kępnie. W kadrze tej drużyny znajduje się wielu znakomitych zawodników – jak choćby – Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Paweł Zatorski, Klemen Cebulj czy Danny Demyanenko. "Sovia" wymieniana jest jednym tchem – zarówno wśród kandydatów do wygrania Memoriału Gołasia, jak i do poszerzenia swojej kolekcji medalowej w PlusLidze. A ta jest niezwykle bogata – klub ten siedmiokrotnie wywalczył złoto, cztery razy srebro i siedem razy brąz krajowego czempionatu. Warto wspomnieć także o sukcesach w Europie – trzech finałach Pucharu CEV, w tym triumfu w tych rozgrywkach w 2024 roku oraz dwóch wicemistrzostwach Ligi Mistrzów.

Siatkarze tego zespołu nie będą mieli jednak łatwego zadania – ich rywalami w Zalasewie będą: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE GiEK Skra Bełchatów i Berlin Recycling Volleys.

– Memoriał Arkadiusza Gołasia od wielu lat zajmuje wyjątkowe miejsce w kalendarzu przygotowań do sezonu. To turniej z piękną historią, który nie tylko upamiętnia wybitnego siatkarza i wspaniałego człowieka, ale również od lat należy do grona najlepiej organizowanych i najbardziej prestiżowych przedsezonowych wydarzeń siatkarskich w Europie. Cieszymy się, że Asseco Resovia będzie mogła wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Rywalizacja z tak uznanymi zespołami jak Berlin Recycling Volleys, PGE GiEK Skra Bełchatów oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to doskonała okazja do sprawdzenia formy przed rozpoczęciem sezonu, ale także gwarancja siatkówki na najwyższym poziomie dla kibiców - powiedział Prezes Asseco Resovii, Piotr Maciąg.

– Jesteśmy przekonani, że turniej w Zalasewie po raz kolejny dostarczy wielu sportowych emocji i będzie godnym uczczeniem pamięci Arkadiusza Gołasia. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i ogrom pracy wkładany każdego roku w przygotowanie tego wydarzenia. Do zobaczenia 10 i 11 października – wierzymy, że wspólnie stworzymy wyjątkową atmosferę i obejrzymy siatkówkę na najwyższym poziomie – dodał prezes klubu.

– Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli wziąć udział w XXI Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia. To wyjątkowy turniej, który ma ogromne znaczenie nie tylko sportowe, ale również symboliczne. Możliwość rywalizacji w memoriale poświęconym tak wybitnej postaci polskiej siatkówki to dla nas ogromna radość i motywacja. Czeka nas bardzo wymagający turniej, ponieważ zmierzymy się z zespołami prezentującymi najwyższy europejski poziom. Mecze z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, PGE GiEK Skrą Bełchatów oraz Berlin Recycling Volleys będą dla nas świetnym sprawdzianem przed rozpoczęciem sezonu i pozwolą ocenić, nad czym jeszcze musimy pracować. Wiemy, że w Zalasewie zawsze panuje wyjątkowa atmosfera, a kibice tworzą niezapomniane widowisko. Liczymy, że razem z nimi stworzymy wiele emocji i godnie uczcimy pamięć Arkadiusza Gołasia. Już teraz nie możemy doczekać się spotkania z kibicami i rywalizacji na parkiecie – powiedział Marcin Janusz, kapitan Asseco Resovii Rzeszów.

Informacja prasowa