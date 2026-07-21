​Babilon 59. Głowacki chce pomścić znokautowanego Sosnowskiego

Obaj mają za sobą imponujące kariery w swoich dyscyplinach, ale dziś piszą nowy rozdział w MMA. Paradoksalnie doświadczenie w klatce jest niemal identyczne, dlatego trudno wskazać wyraźnego faworyta. Jedno jest pewne – przy ich sile ciosu jeden moment może zdecydować o wszystkim.

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Kostrzewa przebojem wszedł do świata sportów walki. W styczniu ciężko znokautował byłego pretendenta do mistrzostwa świata w boksie Alberta Sosnowskiego i teraz stanie przed jeszcze większym wyzwaniem.

– Dla mnie poprzedni pojedynek z Albertem Sosnowskim i ten zbliżający się z Krzysztofem Głowackim to piękny sen, który trwa. Walka z Krzyśkiem to nie test, tylko nagroda i dowód na to, że w tych szalonych czasach bycie sobą nadal ma dużą wartość. Nazwisko Głowacki zna każdy pasjonat sportów walki, dlatego to dla mnie ogromne wyróżnienie. Nigdy nie nastawiam się na nokaut, ale w tej wadze każdy cios może zakończyć walkę – mówi były piłkarz ręczny.

Dla Głowackiego będzie to szansa na drugie z rzędu zwycięstwo w MMA i kolejny krok w odbudowie pozycji po burzliwym początku przygody z klatką. Były mistrz świata nie zamierza jednak oglądać się na przyszłość.

– W tej wadze każdy cios się liczy. Kto pierwszy trafi, ten ma wielką szansę wygrać. Ja i Damian dysponujemy mocnym uderzeniem. Nastawienie mam zawsze takie samo – wychodzę, robię swoją robotę i wygrywam. Widziałem walkę Damiana z Albertem Sosnowskim... i tak, zamierzam pomścić "Dragona". Pracowałem bardzo ciężko do tej walki, ale wolę pokazać to w oktagonie niż o tym opowiadać – zapowiada "Główka".

Obaj zawodnicy zgodnie podkreślają, że kibice mogą spodziewać się mocnego widowiska. Kostrzewa liczy na sportową wojnę, a Głowacki zapowiada kolejną efektowną bitkę.

Czy doświadczenie z największych światowych ringów okaże się ważniejsze od dynamiki i świeżości byłego reprezentanta Polski? Odpowiedź poznamy już w piątek 24 lipca podczas gali Babilon 59 w Międzyzdrojach.

Karta walk Babilon 59

Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):



120 kg: Marcin Sianos (8-9) vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala (25-13-1)

Karta główna (MMA 3 x 5 min):



93 kg: Krzysztof Głowacki (2-2) vs Damian Kostrzewa (2-2)

84 kg: Szymon Herrmann (6-0) vs Łukasz „Brutal” Siwiec (9-5)

77 kg: Arli Kambilo (6-1) vs Kleverson Cruz (15-10)

66 kg: Erik Rushanyan (3-0) vs Filip Jarocki (5-8)

84 kg: Damian Piskorz (1-0) vs Patryk Domarus (2-2)

61 kg: Wojciech Pająk (2-1) vs Jakub Grigoryan (1-0)

77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) vs Andre „Angry” Langen (3-3)

77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) vs Bartosz Wieczorek (debiut)

Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):



77 kg: Michał Szczepański (2-0) vs Denis Budnik (debiut)

73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) vs Alan Kin (7-3)

Informacja prasowa