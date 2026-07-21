Biało-czerwone tygodnie w UFC. Wyczekiwany debiut, występy weteranów i walka wieczoru Gamrota

Już w najbliższą sobotę, 25 lipca w Abu Zabi, wystąpi pierwszy z biało-czerwonych. Mowa o zawodniku, którego debiut w największej organizacji na świecie był mocno wyczekiwany przez fanów znad Wisły. Niepokonany Damian Rzepecki (MMA 10-0, 4 KO, 5 SUB) nie musiał walczyć o kontrakt w popularnym formacie Dana White Contender Series, podpisując bezpośrednio umowę z organizacją. Rywalem Polaka w debiucie będzie niebezpieczny i również niepokonany Magomed Zaynukov (MMA 8-0, 5 KO).

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- Muay Thai z Dagestanu kontra polski kickboxing. Legendarna polska siła. Nie obawiam się jego stójki, trenuję sporty uderzane od 10 roku życia. On jest z teamu Islama Machaczewa, ja z teamu Topurii. To świetna walka – powiedział w rozmowie z amerykańskim portalem Red Corner przed tym pojedynkiem 24 latek.



Rzepecki dużą część przygotowań do tego pojedynku spędził w Hiszpanii, gdzie pomagał przygotowywać się do kolejnej walki byłemu już mistrzowi organizacji UFC, Ilii Topurii (MMA 17-1, 7 KO, 8 SUB).



Tydzień później, w sobotę 1 sierpnia, organizacja UFC zawita po raz pierwszy do Serbii. Podczas gali organizowanej w Belgradzie nie zabraknie oczywiście polskich akcentów. Na karcie głównej wydarzenia znalazło się dwóch Polaków znajdujących się w rankingach swoich kategorii wagowych. Trzecią walką karty głównej będzie starcie Marcina Tybury (MMA 27-11, 7 KO, 8 SUB) z przechodzącym do kategorii ciężkiej, byłym rywalem Jana Błachowicza, Aleksandarem Rakiciem (MMA 14-6, 9 KO, 1 SUB). Serb jest po serii czterech porażek i ewentualna przegrana z Tyburą może oznaczać dla niego pożegnanie z UFC. Tybura również nie notuje ostatnio najlepszej serii. Polak przegrał ostatnie dwie walki. 40-latek trenujący w Warszawie i Poznaniu musiał w ostatnich walkach uznać wyższość kolejno Ante Deliji (MMA 26-8, 12 KO, 7 SUB) i Tyrella Fortune’a (MMA 18-3, 11 KO, 1 SUB).



Dla 40-latka będzie to jubileuszowa, 25. walka w największej organizacji MMA na świecie. W drugiej, najważniejszej walce wieczoru gali w Serbii, mimo zawirowań, zobaczymy byłego mistrza organizacji – Jana Błachowicza (MMA 29-11-2, 9 KO, 9 SUB). Polak, który na zwycięstwo czeka od maja 2022 roku, zmierzy się z niepokonanym Navajo Stirlingiem (MMA 10-0, 6 KO). Nowo Zelandczyk propozycję walki z Błachowiczem przyjął zaledwie kilka dni temu, kiedy to pierwotny rywal Polaka, Bogdan Guskov (MMA 18-3-1, 15 KO, 3 SUB) zaakceptował propozycję walki wieczoru podczas sobotniej gali w Abu Zabi. Tam, również były rywal Błachowicza, Magomed Ankalajew (MMA 21-2-1, 11 KO) miał zawalczyć z Khalilem Rountree (MMA 14-7, 9 KO), ale na kilka dni przed wydarzeniem Amerykanin nabawił się kontuzji i potrzebne było zastępstwo. Sytuację, mimo, że taką propozycję otrzymał również Błachowicz wykorzystał Guskov, który zmierzy się z Ankalajewem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, po ogłoszeniu nowego rywala Polaka, Błachowicz na swoich mediach społecznościowych pochwalił się inną, dobrą informacją.



- Każdy podpis opowiada historię. Podpisałem nowy kontrakt z UFC. Szaleństwo? I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć! – napisał Polak.



Dla Jana Błachowicza walka w Belgradzie będzie 23 pojedynkiem stoczonym pod sztandarem organizacji UFC.



W Belgradzie, prócz Tybury i Błachowicza, zobaczymy jeszcze jednego Polaka. Mateusz Rębecki (MMA 20-5, 9 KO, 7 SUB) o powrót na zwycięską ścieżkę powalczy z Kanadyjczykiem, Kylem Prepolcem (MMA 18-10, 10 KO, 4 SUB). Obaj zawodnicy do tego pojedynku przystąpią po przegranych walkach. Polak ma na swoim koncie trzy takie pojedynki, a Prepolec dwa.



- Forma jest, termin jest, przeciwnik jest, chęci są! Czekajcie na efekty! – napisał na swoich mediach społecznościowych Rębecki, dla którego walka w Serbii będzie 9 pojedynkiem w UFC.



Polską serię w UFC zwieńczy występ Mateusza Gamrota (MMA 26-4, 8 KO, 6 SUB). Polak, sklasyfikowany na 8. miejscu w rankingu kategorii lekkiej organizacji UFC, w walce wieczoru wydarzenia, które odbędzie się 8 sierpnia w UFC Apex w Las Vegas, zmierzy się z 12. w notowaniu Australijczykiem, Quillanem Sallkildem (MMA 12-1, 5 KO, 4 SUB). Polak jest faworytem tego pojedynku, ale spodziewa się mocnej, obfitej w wymiany walki.



- Miał kilka nokautów w UFC, ale bardziej jest parterowcem wywodzącym się z grapplingu. Stylistycznie to walka dla mnie, bo mamy pięć rund, a spodziewam się, że będzie chciał mnie sprowadzać do parteru i atakować. Będzie dużo akcji, ja mogę nastawiać się na kontrataki, a nie jak z poprzednimi rywalami, gdy była walka o utrzymanie ich w parterze i próby skończenia. Fajnie, jak będzie mnie atakował, bo to może dać widowiskową walkę - powiedział Gamrot w rozmowie z Polsatem Sport.