Były rywal Błachowicza ocenił walkę Polaka ze Stirlingiem. "To będzie kluczowe"

Niepokonany Navajo Stirling (MMA 10-0, 6 KO) wykorzystał zamieszanie związane ze zmianą rywala Jana Błachowicza (MMA 29-11-2, 9 KO, 9 SUB) na galę UFC w Belgradzie, która odbędzie się już za 11 dni. Polak miał zmierzyć się w pojedynku rewanżowym z Bogdanem Guskovem (MMA 18-3-1, 15 KO, 3 SUB), ale finalnie Guskov wybrał walkę wieczoru gali Abu Zabi, która już w najbliższy weekend. Tym samym Błachowicz został bez rywala, a jedynym chętnym do podjęcia walki z byłym mistrzem organizacji UFC okazał się być właśnie 28-letni Stirling.

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Pod lupę starcie Błachowicza ze swoim klubowym kolegą wziął aktualny mistrz kategorii do 93 kilogramów, Carlos Ulberg (MMA 14-1, 9 KO, 1 SUB).



- To dla niego wielka szansa. Kogo mieli zapytać, jeśli nie Navajo, który jest młody i wygłodniały? – powiedział Ulberg – Cieszę się i jestem podekscytowany, że wyjdzie tam i sprawdzi się z jednym z najlepszych zawodników na świecie.



Ulberg pokusił się też o wskazanie mocnych stron Stirlinga i szans swojego rodaka w tym pojedynku.



- Myślę, że Navajo poradzi sobie naprawdę świetnie. Wykorzysta swoją młodość i agresję. W oktagonie czuje się z walki na walkę bardziej komfortowo więc uważam, że to będzie kluczowe.



Co ciekawe, pojedynek Błachowicza ze Stirlingiem może mieć duże znaczenie dla rozgrywki mistrzowskiej w kategorii półciężkiej. Szef organizacji, Dana White potwierdził, że w związku z dłuższą absencją Ulberga bierze pod uwagę walkę o pas tymczasowy.