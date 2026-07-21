Czternastu włoskich siatkarzy trenuje w Tokio przed finałami VNL. Co z Alessandro Michieletto?

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarze reprezentacji Włoch zakwalifikowali się do turnieju finałowego Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w chińskim mieście Ningbo. W ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją USA. Włosi przygotowują się do tego startu w Tokio, gdzie trener Ferdinando De Giorgi ma do dyspozycji czternastu zawodników.

Czternastu włoskich siatkarzy trenuje w Tokio przed finałami VNL. Co z Alessandro Michieletto?
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Włoch rozpoczęli przygotowania do Final Eight VNL 2026.

Włosi wygrali osiem z dwunastu spotkań i zajęli czwarte miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. W ćwierćfinale zmierzą się z piątą drużyną tej części rozgrywek - reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Turniej finałowy VNL 2026 odbędzie się w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

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Po zakończeniu rywalizacji w ostatnim turnieju fazy zasadniczej, włoscy siatkarze opuścili Osakę i przenieśli się do Tokio, gdzie będzie przygotowywać się do turnieju finałowego. Pozostaną tam do soboty, 25 lipca, a dzień wcześniej rozegrają towarzyskie spotkanie z reprezentacją Japonii.

 

Wśród czternastu zawodników, którzy trenują w Tokio, nie ma Alessandro Michieletto. Gwiazda reprezentacji Italii kontynuuje swoją rekonwalescencję we Włoszech. Do 27 lipca ma pracować w Bagno a Ripoli w Toskanii pod okiem fizjoterapeuty.

 

Kadra reprezentacji Włoch podczas zgrupowania w Tokio:

 

rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
przyjmujący: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro
środkowi: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati
atakujący: Yuri Romano, Alessandro Bovolenta
libero: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso.

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