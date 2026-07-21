Czternastu włoskich siatkarzy trenuje w Tokio przed finałami VNL. Co z Alessandro Michieletto?

Włosi wygrali osiem z dwunastu spotkań i zajęli czwarte miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. W ćwierćfinale zmierzą się z piątą drużyną tej części rozgrywek - reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Turniej finałowy VNL 2026 odbędzie się w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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Po zakończeniu rywalizacji w ostatnim turnieju fazy zasadniczej, włoscy siatkarze opuścili Osakę i przenieśli się do Tokio, gdzie będzie przygotowywać się do turnieju finałowego. Pozostaną tam do soboty, 25 lipca, a dzień wcześniej rozegrają towarzyskie spotkanie z reprezentacją Japonii.

Wśród czternastu zawodników, którzy trenują w Tokio, nie ma Alessandro Michieletto. Gwiazda reprezentacji Italii kontynuuje swoją rekonwalescencję we Włoszech. Do 27 lipca ma pracować w Bagno a Ripoli w Toskanii pod okiem fizjoterapeuty.

Kadra reprezentacji Włoch podczas zgrupowania w Tokio:

rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

przyjmujący: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro

środkowi: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati

atakujący: Yuri Romano, Alessandro Bovolenta

libero: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso.

Polsat Sport, federvolley.it