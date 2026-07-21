Dobry występ Polaka kwalifikacjach na MŚ

Krejci uzyskał czas 80,02 i o 0,16 sekundy wyprzedził Niemca Noaha Hegge, o 0,25 Włocha Xabiera Ferrazziego oraz o 0,47 Polaczyka.

Popiela zajął 14. miejsce, tracąc do zwycięzcy 2,63, natomiast Pasiut był 26. - 3,74 straty.

Wcześniej w eliminacjach tej konkurencji kobiet najszybsze były ex aequo broniąca tytułu srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska oraz Niemka Ricarda Funk. Do półfinału awansowała również 24. Hanna Danek.

Półfinały oraz finały slalomu K1 kobiet i mężczyzn odbędą się w czwartek.

We wtorek wieczorem zaplanowano jeszcze rywalizację o medale drużyn kobiet i mężczyzn w K1.

Transmisje mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City na sportowych antenach Polsatu.