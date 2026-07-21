Dobry występ Polaka kwalifikacjach na MŚ

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Mateusz Polaczyk zajął czwarte miejsce w eliminacjach slalomu K1 mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Do półfinału awansowali również Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Najszybciej tor pokonał Czech Jakub Krejci.

Kajakarz górski w akcji, wiosłujący w canoe po wzburzonej wodzie.
fot. PAP
Polaczyk

Krejci uzyskał czas 80,02 i o 0,16 sekundy wyprzedził Niemca Noaha Hegge, o 0,25 Włocha Xabiera Ferrazziego oraz o 0,47 Polaczyka.

 

Popiela zajął 14. miejsce, tracąc do zwycięzcy 2,63, natomiast Pasiut był 26. - 3,74 straty.

 

Wcześniej w eliminacjach tej konkurencji kobiet najszybsze były ex aequo broniąca tytułu srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska oraz Niemka Ricarda Funk. Do półfinału awansowała również 24. Hanna Danek.

 

Półfinały oraz finały slalomu K1 kobiet i mężczyzn odbędą się w czwartek.

 

We wtorek wieczorem zaplanowano jeszcze rywalizację o medale drużyn kobiet i mężczyzn w K1. 

 

Transmisje mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City na sportowych antenach Polsatu.

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