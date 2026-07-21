Dobry występ Polaków w drużynie K1

Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki. Polakom do podium zabrakło 0,15 s.

Wcześniej odbyły się indywidualne eliminacje w K1. Wśród kobiet najlepszy czas uzyskały ex aequo broniąca tytułu Zwolińska oraz Niemka Ricarda Funk. Do półfinału awansowała również Danek. Odpadła z rywalizacji Brzeska.

W konkurencji mężczyzn Polacy awansowali do półfinału w komplecie, a najlepiej wypadł Polaczyk, zajmując czwarte miejsce. Najszybciej w eliminacjach popłynął Czech Jakub Krejci.

Półfinały oraz finały slalomu K1 kobiet i mężczyzn odbędą się w czwartek.

Na środę zaplanowano eliminacje indywidualne w C1 oraz walkę o medale drużynowo w C1.

Wyniki:

K1 kobiet drużynowo



1. Australia 97,87

(Kate Eckhardt, Jessica Fox, Noemie Fox)

2. Francja strata 0,64 s

(Emma Vuitton, Camille Prigent, Marjorie Delassus)

3. Słowacja 2,85

(Eliska Mintalova, Sona Stanovska, Zuzana Pankova)

...

5. Polska 4,62

(Klaudia Zwolińska, Hanna Danek, Dominika Brzeska)

K1 mężczyzn drużynowo



1. Słowenia 89,90

(Ziga Hocevar, Lan Tominc, Peter Kauzer)

2. Szwajcaria 0,11

(Martin Dougoud, Jan Rohrer, Gelindo Chiarello)

3. Austria 1,18

(Felix Oschmautz, Mario Leitner, Max Steinbrenner)

4. Polska 1,33

(Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela, Michał Pasiut)