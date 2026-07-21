Możliwość udziału aż pięciu zespołów w europejskich rozgrywkach to efekt dobrej postawy polskich klubów w ostatnich sezonach, co skutkowało systematycznymi postępami w rankingu UEFA. Dwa lata temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15. Ten sezon Polska rozpocznie na 11. pozycji, ale przywileje z tego tytułu będą widoczne za rok – wówczas to najlepszy zespół w kraju do walki o Ligę Mistrzów przystąpi dopiero od czwartej rundy eliminacyjnej.

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Lech już na początku lat 90. próbował dostać się do Ligi Mistrzów, w której startowało wówczas zaledwie osiem drużyn. Pierwsza próba była nieskuteczna, kolejne, już w XXI wieku również. W tym roku, w myśl powiedzenia: "jak nie teraz, to kiedy?", w Poznaniu szybko podjęto kluczowe decyzje związane z budową składu. Nie oszczędzano na transferach, wykupiono z Celtiku Glasgow Luisa Palmę za cztery miliony euro, a do drużyny dołączyli m.in. Irańczyk Allahyar Sayydamanesh oraz Ghańczyk Terry Yegbe.

Los nie był łaskawy dla "Kolejorza", któremu już na otwarcie kwalifikacji przyjdzie rywalizować z mistrzem Danii - Aarhus GF. To spotkanie odbędzie się w Randers, ponieważ stadion przeciwnika Lecha jest obecnie modernizowany. Sprawdzian generalny mistrza kraju wypadł dobrze - w meczu o Superpuchar Polski podopieczni trenera Nielsa Frederiksena pokonali Górnika Zabrze 3:1.

- Mecz w Danii będzie zupełnie różny od tego z Górnikiem. Aarhus to drużyna preferujący inny styl, mająca inną strukturę gry i kilku bardzo szybkich zawodników. Jest bardzo groźna w fazach przejściowych i w tym aspekcie musimy być mądrzejsi. Naszym atutem jest na pewno doświadczenie i wiedza z występów w poprzednich edycjach europejskich pucharów – podkreślił duński szkoleniowiec.

Rewanż w Poznaniu zaplanowano na 29 lipca.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aarhus - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MS, PAP