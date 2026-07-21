Europejscy giganci na drodze polskich klubów. Historia daje nadzieje Górnikowi!

Pytanie, czy historia, którą zapisze Górnik będzie wspominana po latach z rozrzewnieniem i ekscytacją, a może z niedosytem lub zrozumieniem, że rywal był po prostu poza zasięgiem? Patrząc na występy naszych drużyn z tej klasy adwersarzami w XXI wieku, zdecydowanie częściej musieliśmy akceptować rolę "kopciuszka", który tylko w pojedynczych przypadkach przemieniał się w piękną królewnę. Były jednak momenty, kiedy mogliśmy czuć powód do dumy, a niektóre konfrontacje do dzisiaj są wspominane, jako jedne z najpiękniejszych w polskiej piłce klubowej.

Być może Górnik pójdzie śladem swoich poprzedników i też rozpocznie piękną przygodę na Starym Kontynencie. Zabrzanie już teraz mogą cieszyć się, że po latach posuchy ich klub wita się z europejskim futbolem z mocnym akcentem, bo Fenerbahce to uznana europejska marka. Aczkolwiek z pewnością nie z najwyższej półki. A i z takimi rywalami rywalizowaliśmy i nie zawsze byliśmy chłopcami do bicia.

Wielkie sukcesy polskiej piłki klubowej, jak i reprezentacyjnej, to lata '60, '70 i '80 poprzedniego stulecia. Trzeba tutaj wspomnieć o półfinałach Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów, drużyn Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Obie dodatkowo pod koniec stulecia zdołały jako jedyne dostać się do zreformowanej Champions League. Oczywiście należy też podkreślić historyczny wyczyn Górnika Zabrze z

1970 roku, kiedy awansował do finału Pucharu Zdobywców Pucharów i przegrał z Manchesterem City.

W nowym milenium takie wyniki były po prostu nieosiągalne dla polskich klubów. Zmienił się futbol, pojawiły się olbrzymie pieniądze, które zwiększyły dysproporcje między europejską czołówką, a resztą ekip. To również sprawiło, że najlepsi polscy piłkarze szybko decydowali się na zagraniczny kierunek. Dawniej reprezentanci Polski ze względów ustrojowych musieli grać w kraju, więc siłą rzeczy polskie kluby były mocniejsze.

To oznaczało, że w XXI wieku musieliśmy zadowolić się "rodzynkami" w nie do końca słodkim cieście, które serwowały nam polskie kluby. Nikt jednak nie miał pretensji o słabszy wynik, gdy rywalem był gigant z wyższej półki, a często najwyższej. Tych nie brakowało, bo przed reformą Michela Platiniego, która zakładała "ochronę słabszych ekip" przed zbyt wczesnym wyeliminowaniem właśnie z powodu trafienia na potentata, regulamin nie miał praktycznie żadnego kryterium - każdy mógł trafić na każdego, oczywiście spoza własnego kraju.

I tak oto Wisła Kraków była zatrzymywana w drodze do upragnionej Ligi Mistrzów przez Barcelonę. W jednym sezonie 2001/2002 ekipa "Białej Gwiazdy" rywalizowała nie tylko z "Dumą Katalonii", ale też z Interem Mediolan w Pucharze UEFA. Do tego Legia Warszawa zmierzyła się z ówczesnym gigantem - Valencią, która rok i dwa lata wcześniej docierała do finału Champions League.

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Na sezon 2002/2003 patrzymy przez pryzmat świetnej postawy Wisły w Pucharze UEFA, która potrafiła wyeliminować Parmę i Schalke. To oczywiście półka niżej niż Barcelona czy Inter, ale i tak wspomniane wyniki należy uznać za osiągnięcia. Tym bardziej, że w tym samym sezonie Legia odpadła właśnie z drużyną z Gelsenkirchen. "Wojskowi" jeszcze wcześniej trafili na Barcelonę, a ich lokalny rywal - Polonia trafiła na FC Porto z Jose Mourinho, które przecież kilka miesięcy później wygrało Puchar UEFA, a rok później Ligę Mistrzów. "Czarne koszule" przegrały pierwszy mecz aż 0:6, ale na pocieszenie wygrały w rewanżu 2:0. Biorąc pod uwagę, jak potoczyły się losy obu klubów w kolejnych latach, należy to uznać za bardzo miłe wspomnienie.

Sezon 2003/2004 to piękna przygoda w Pucharze UEFA skromnego klubu z Grodziska Wielkopolskiego. Groclin wyeliminował Herthę Berlin i Manchester City. "The Citizens" nie byli takim gigantem, jak obecnie, ale już wtedy mieli w kadrze renomowanych piłkarzy z Nicolasem Anelką, Stevem McManamanem i Davidem Seamanem w składzie. Trenerem był legendarny Kevin Keegan, który zmarł 20 lipca tego roku w wieku 75 lat.

Niesamowitym wydarzeniem w skali polskiej piłki klubowej był dwumecz Wisły Kraków z Realem Madryt w eliminacjach Ligi Mistrzów. To był już schyłek ery "Galacticos", którzy w latach 1998-2002 trzykrotnie wygrywali te rozgrywki. Kibice ze stolicy Małopolski zdążyli jeszcze załapać się na tamtejszą konstelację gwiazd. Wśród nich byli Raul Gonzalez, Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Iker Casillas, Robert Carlos i Ronaldo.

Kilka lat później do Grodu Kraka zawitała z kolei zaczynająca dopiero swój najpiękniejszy okres w dziejach klubu FC Barcelona. Podopieczni Pepa Guardioli byli znacznie lepsi w dwumeczu, ale w rewanżu przegrali 0:1, co było... ich jedyną porażką w sezonie 2008/2009!

Na uwagę zasługuje też m.in. sezon 2010/2011 i faza grupowa Ligi Europy z udziałem Lecha Poznań. Kibice "Kolejorza" mogli łapać się za głowy - jednocześnie z ekscytacji i przerażenia, gdy okazało się, że rywalami będą Juventus, Manchester City i Red Bull Salzburg. To też jedna z najbardziej pamiętnych europejskich kampanii w historii klubu z Wielkopolski. Poznaniacy dwukrotnie zremisowali ze "Starą Damą" i pokonali u siebie "The Citizens". Udało się wyjść z "grupy śmierci". Niedosytem było odpadnięcie z SC Braga w 1/16 finału.

W kolejnych latach polskie kluby nie trafiały już na tych największych, aczkolwiek wielokrotnie mierzyły się z uznanymi markami z nieco niższej półki. Tutaj szanse były już o wiele bardziej wyrównane, lecz wcale nie oznaczało to wysypu niespodzianek czy sensacji. Aż do sezonu 2016/2017, kiedy Legia awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Siłą rzeczy było oczywiste, że los skojarzy "Wojskowych" z jakimś gigantem. Było ich dwóch - Borussia Dortmund i Real Madryt oraz na dokładkę lizboński Sporting. Warszawianie zebrali frycowe przegrywając na inaugurację z BVB aż 0:6. Były obawy o totalną kompromitację w kolejnych spotkaniach, ale wtedy do akcji wkroczył Jacek Magiera, który przejął zespół po Besniku Hasim.

Drużyna pod jego wodzą zagrała jeden z najlepszych i najbardziej pamiętnych meczów w dziejach całej historii klubu! Był to również jeden z najlepszych i najbardziej pamiętnych meczów w dziejach całej polskiej piłki. Udało się bowiem zremisować z Realem po szalonym boju 3:3. Tym samym Realem, który w latach 2016-2018 był nieomylny w Champions League i miał w składzie Cristiano Ronaldo, Garetha Bale'a, Karima Benzemę i Lukę Modricia. A trenerem był legendarny Zinedine Zidane.

Ostatnim polskim zespołem, któremu było dane zmierzyć się z europejskim gigantem z absolutnie najwyższej półki była właśnie Legia. Warszawianie w sezonie 2024/2025 trafili w ćwierćfinale Ligi Konferencji na Chelsea - późniejszego triumfatora tych rozgrywek. Mimo odpadnięcia, ekipa ze stolicy może pochwalić się zwycięstwem z "The Blues" na Stamford Bridge. W międzyczasie rywalami polskich drużyn były takie kluby jak Aston Villa, Leicester City, Villarreal, Atalanta czy Ajax. Wielokrotnie udawało się toczyć z nimi zacięte, wyrównane, ale co najważniejsze - zwycięskie boje! Niech to będzie nadzieja, że do tej szczęśliwej listy dopiszemy też Fenerbahce.

Mecze polskich drużyn z potentatami w europejskich pucharach w XXI wieku:

2001/2002: Wisła Kraków - FC Barcelona (3:4, 0:1) - III runda kw. LM

2001/2002: Wisła Kraków - Inter Mediolan (0:2, 1:0) - II runda Puchar UEFA

2001/2002: Legia Warszawa - Valencia (1:1, 1:6) - II runda Puchar UEFA

2002/2003: Polonia Warszawa - FC Porto (0:6, 2:0) - I runda Puchar UEFA

2002/2003: Legia Warszawa - FC Barcelona (0:3, 0:1) - III runda kw. LM

2002/2003: Legia Warszawa - Schalke 04 (2:3, 0:0) - II runda Puchar UEFA

2002/2003: Wisła Kraków - Parma (1:2, 4:1 dogr.) - II runda Puchar UEFA

2002/2003: Wisła Kraków - Schalke 04 (1:1, 4:1) - III runda Puchar UEFA

2002/2003: Wisła Kraków - Lazio (3:3, 1:2) - 1/8 finału Puchar UEFA

2003/2004: Groclin - Hertha Berlin (0:0, 1:0) - I runda Puchar UEFA

2003/2004: Groclin - Manchester City (1:1, 0:0) - II runda Puchar UEFA

2003/2004: Groclin - Girondins Bordeaux (0:1, 1:4) - III runda Puchar UEFA

2004/2005: Wisła Kraków - Real Madryt (0:2, 1:3) - III runda kw. LM

2004/2005: Amica Wronki - Rangers (0:5) - faza grupowa Puchar UEFA

2005/2006: Wisła Kraków - Panathinaikos (3:1, 1:4 dogr.) - III runda kw. LM

2006/2007: Legia Warszawa - Szachtar Donieck (0:1, 2:3) - III runda kw. LM

2006/2007: Wisła Kraków - Feyenoord (1:3) - faza grupowa Puchar UEFA

2008/2009: Wisła Kraków - FC Barcelona (0:4, 0:1) - III runda kw. LM

2008/2009: Wisła Kraków - Tottenham (1:2, 1:1) - I runda Puchar UEFA

2008/2009: Lech Poznań - CSKA Moskwa (1:2) - faza grupowa Puchar UEFA

2008/2009: Lech Poznań - Deportivo La Coruna (1:1) - faza grupowa Puchar UEFA

2008/2009: Lech Poznań - Feyenoord (1:0) - faza grupowa Puchar UEFA

2008/2009: Lech Poznań - Udinese Calcio (2:2, 1:2) - 1/16 finału Puchar UEFA

2010/2011: Lech Poznań - Juventus (3:3, 1:1) - faza grupowa Liga Europy

2010/2011: Lech Poznań - Red Bull Salzburg (2:0, 1:0) - faza grupowa Liga Europy

2010/2011: Lech Poznań - Manchester City (1:3, 3:1) - faza grupowa Liga Europy

2010/2011: Lech Poznań - SC Braga (1:0, 0:2) - 1/16 finału Liga Europy

2011/2012: Legia Warszawa - Spartak Moskwa (2:2, 3:2) - IV runda kw. Liga Europy

2011/2012: Legia Warszawa - PSV Eindhoven (0:1, 0:3) - faza grupowa Liga Europy

2011/2012: Legia Warszawa - Sporting CP (2:2, 0:1) - 1/16 finału Liga Europy

2013/2014: Śląsk Wrocław - Sevilla (1:4, 0:5) - IV runda kw. Liga Europy

2013/2014: Legia Warszawa - Lazio (0:1, 0:2) - faza grupowa Liga Europy

2013/2014: Legia Warszawa - Trabzonspor (0:2, 0:2) - faza grupowa Liga Europy

2014/2015: Legia Warszawa - Celtic Glasgow (4:1, 0:3 walkower) - III runda kw. LM

2014/2015: Legia Warszawa - Trabzonspor (1:0, 2:0) - faza grupowa Liga Europy

2014/2015: Legia Warszawa - Ajax (0:1, 0:3) - 1/16 finału Liga Europy

2015/2016: Lech Poznań - FC Basel (1:3, 0:1) - III runda kw. LM

2015/2016: Lech Poznań - FC Basel (0:2, 0:1) - faza grupowa Liga Europy

2015/2016: Lech Poznań - Fiorentina (2:1, 0:2) - faza grupowa Liga Europy

2015/2016: Legia Warszawa - SSC Napoli (0:2, 2:5) - faza grupowa Liga Europy

2016/2017: Legia Warszawa - Borussia Dortmund (0:6, 4:8) - faza grupowa LM

2016/2017: Legia Warszawa - Real Madryt (1:5, 3:3) - faza grupowa LM

2016/2017: Legia Warszawa - Sporting CP (0:2, 1:0) - faza grupowa LM

2016/2017: Legia Warszawa - Ajax (0:0, 0:1) - 1/16 finału LM

2019/2020: Legia Warszawa - Rangers (0:0, 0:1) - IV runda kw. Liga Europy

2020/2021: Lech Poznań - Benfica (2:4, 0:4) - faza grupowa Liga Europy

2020/2021: Lech Poznań - Rangers (0:1, 0:2) - faza grupowa Liga Europy

2021/2022: Raków Częstochowa - Rubin Kazań (0:0, 1:0 dogr.) - III runda kw. LK

2021/2022: Legia Warszawa - Leicester City (1:0, 1:3) - faza grupowa Liga Europy

2021/2022: Legia Warszawa - SSC Napoli (0:3, 1:4) - faza grupowa Liga Europy

2021/2022: Legia Warszawa - Spartak Moskwa (1:0, 0:1) - faza grupowa Liga Europy

2022/2023: Lech Poznań - Villarreal (3:4, 3:0) - faza grupowa Liga Konferencji

2022/2023: Lech Poznań - Fiorentina (1:4, 3:2) - ćwierćfinał Liga Konferencji

2023/2024: Raków Częstochowa - FC Kopenhaga (0:1, 1:1) - IV runda kw. LM

2023/2024: Raków Częstochowa - Atalanta (0:2, 0:4) - faza grupowa Liga Europy

2023/2024: Raków Częstochowa - Sporting CP (1:1, 1:2) - faza grupowa Liga Europy

2023/2024: Legia Warszawa - Aston Villa (3:2, 1:2) - faza grupowa Liga Konferencji

2024/2025: Jagiellonia Białystok - Ajax (1:4, 0:3) - IV runda kw. Liga Europy

2024/2025: Jagiellonia Białystok - FC Kopenhaga (2:1) - faza ligowa Liga Konferencji

2024/2025: Legia Warszawa - Betis (1:0) - faza ligowa Liga Konferencji

2024/2025: Jagiellonia Białystok - Betis (0:2, 1:1) - ćwierćfinał Liga Konferencji

2024/2025: Legia Warszawa - Chelsea (0:3, 2:1) - ćwierćfinał Liga Konferencji

2025/2026: Legia Warszawa - Szachtar Donieck (2:1) - faza ligowa Liga Konferencji

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2025/2026: Lech Poznań - Szachtar Donieck (1:3, 2:1) - 1/8 finału Liga Konferencji

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