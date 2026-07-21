Evenepoel wygrał jazdę na czas. Pogacar nadal liderem Tour de France
Belg Remco Evenepoel wygrał 16. etap kolarskiego Tour de France - jazdę indywidualną na czas o długości 26,1 km z metą w Thonon-les-Bains. Drugi, ze stratą 28 s, był Tadej Pogacar. Słoweniec zachował żółtą koszulkę lidera, a drugiego Evenepoela wyprzedza o cztery minuty i 32 sekundy.
To drugie z rzędu i czwarte w karierze etapowe zwycięstwo Evenepoela (Red Bull-Bora-hansgrohe). W 2024 i 2025 roku również wygrywał „czasówki”, a w niedzielę najlepszy był na górskim etapie.
Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) kontrolował sytuację, a niewielka strata niewiele zmienia.
Trzeci we wtorek był Duńczyk Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - 1.04 straty.
Etapu nie ukończył Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe). Piąty w klasyfikacji generalnej Niemiec upadł na jednym z zakrętów i nie był w stanie kontynuować jazdy.
W środę na kolarzy czeka pagórkowaty etap o długości 174 km i metą w Voiron. Zakończenie wyścigu w niedzielę w Paryżu.
Wyniki 16. etapu, jazda indywidualna na czas (Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains, 26,1 km):
1. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 32.19
2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) strata 28 s
3. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 1.04
4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 1.16
5. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 1.21
6. Mattia Cattaneo (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1.42
7. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 1.47
8. Bruno Armirail (Francja/Team Visma) 1.55
9. Pablo Castrillo (Hiszpania/Movistar Team) 2.00
10. Joshua Tarling (W.Brytania/Netcompany Ineos) 2.02
...
46. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 4.18
142. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 6.38
Klasyfikacja generalna:
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 56:14.18
2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.32
3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 6.51
4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 7.11
5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 9.22
6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 10.14
7. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 12.50
8. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 12.58
9. Jordan Jegat (Francja/TotalEnergies) 22.50
10. Yannis Voisard (Szwajcaria/Tudor Pro Cycling Team) 24.18
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124. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 3:56.42
164. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 4:38.39