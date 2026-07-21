Evenepoel wygrał jazdę na czas. Pogacar nadal liderem Tour de France

To drugie z rzędu i czwarte w karierze etapowe zwycięstwo Evenepoela (Red Bull-Bora-hansgrohe). W 2024 i 2025 roku również wygrywał „czasówki”, a w niedzielę najlepszy był na górskim etapie.

Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) kontrolował sytuację, a niewielka strata niewiele zmienia.

Trzeci we wtorek był Duńczyk Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - 1.04 straty.

Etapu nie ukończył Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe). Piąty w klasyfikacji generalnej Niemiec upadł na jednym z zakrętów i nie był w stanie kontynuować jazdy.

W środę na kolarzy czeka pagórkowaty etap o długości 174 km i metą w Voiron. Zakończenie wyścigu w niedzielę w Paryżu.

Wyniki 16. etapu, jazda indywidualna na czas (Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains, 26,1 km):

1. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 32.19

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) strata 28 s

3. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 1.04

4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 1.16

5. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 1.21

6. Mattia Cattaneo (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1.42

7. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 1.47

8. Bruno Armirail (Francja/Team Visma) 1.55

9. Pablo Castrillo (Hiszpania/Movistar Team) 2.00

10. Joshua Tarling (W.Brytania/Netcompany Ineos) 2.02

...

46. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 4.18

142. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 6.38

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 56:14.18

2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.32

3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 6.51

4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 7.11

5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 9.22

6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 10.14

7. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 12.50

8. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 12.58

9. Jordan Jegat (Francja/TotalEnergies) 22.50

10. Yannis Voisard (Szwajcaria/Tudor Pro Cycling Team) 24.18

...

124. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 3:56.42

164. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 4:38.39

PAP