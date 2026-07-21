Możliwość udziału aż pięciu zespołów w europejskich rozgrywkach to efekt dobrej postawy polskich klubów w ostatnich sezonach, co skutkowało systematycznymi postępami w rankingu UEFA. Dwa lata temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15. Ten sezon Polska rozpocznie na 11. pozycji, ale przywileje z tego tytułu będą widoczne za rok – wówczas to najlepszy zespół w kraju do walki o Ligę Mistrzów przystąpi dopiero od czwartej rundy eliminacyjnej.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w europejskich pucharach! Świetne losowanie dla Lecha

Górnik poprzednio grał w pucharach latem 2018, po zajęciu w ekstraklasie czwartego miejsca. Wtedy drużyna prowadzona przez trenera Marcina Brosza w kwalifikacjach Ligi Europy wyeliminowała mołdawski zespół Zaria Balti (1:0 u siebie i 1:1 na wyjeździe), ale w następnej rundzie nie sprostała słowackiemu AS Trencin (0:1 w Zabrzu i 1:4 w rewanżu).

Teraz poprzeczka przed Zabrzanami została zawieszona znacznie wyżej – w drugiej rundzie eliminacji zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Turcji Fenerbahce.

- Mamy to, czego chcieliśmy. I bardzo fajnie. Każdy chce rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Fenerbahce to na pewno wielki, bogaty klub, z dużymi nazwiskami w składzie, ale nie boimy się. Będziemy gotowi – zadeklarował kapitan Zabrzan Erik Janza.

Turecki klub latem wydał na transfery ponad 80 mln euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Masona Greenwooda z Olympique Marsylia. W trakcie wyborczej walki o prezesurę jeden z kandydatów obiecał nawet pozyskanie Roberta Lewandowskiego, ale ostatecznie kibice postawili na jego rywala.

Z Górnika z kolei odeszło dwóch pomocników – Lukas Ambros i Patrik Hellebrand, a inny gracz linii środkowej Jarosław Kubicki złamał rękę podczas czwartkowego spotkania z Lechem.

- Wszyscy wiemy, jakie mamy szanse przeciwko tak mocnemu zespołowi, ale nawet kiedy jest jeden procent, to idziemy walczyć i ten pierwszy mecz, a może już pierwsza połowa, nam pokażą, co jesteśmy w stanie ugrać przeciwko Fenerbahce – ocenił szkoleniowiec Górnika Michal Gasparik.

W meczach w Fenerbahce nie wystąpi Tomasz Loska, który pauzuje przez trzy pucharowe spotkania. To skutek kary, jaką bramkarz otrzymał dwa lata wcześniej jako gracz Śląska Wrocław podczas rywalizacji ze szwajcarskim St. Gallen w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.

Rewanż w Zabrzu odbędzie się 29 lipca o godz. 20.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

MS, PAP