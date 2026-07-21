Fenerbahce - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)

Piłka nożna

Fenerbahce i Górnik Zabrze zmierzyły się we wtorkowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Oto skrót meczu Fenerbahce - Górnik Zabrze.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku.
fot. AFP

Klub z Zabrza jest jednym z najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Górnik aż 14-krotnie zdobywał mistrzostwo Polski i siedem razy sięgał po Puchar Polski. Jest on także jedynym polskim zespołem, który wystąpił w meczu o prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. W 1970 roku Górnik musiał uznać wyższość Manchesteru City w starciu o Puchar Zdobywców Pucharów.

We wtorek Zabrzanie stanęli przed trudnym zadaniem - w Stambule zmierzyli się z Fenerbahce w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Turków 1:0.

 

Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu.

Fenerbahce - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)

Zobacz także

Minimalna porażka w Stambule. Górnik wciąż w grze o awans do Ligi Mistrzów

Przejdź na Polsatsport.pl
Eliminacje LM UEFA: Górnik - Fenerbahce. Ko zagra dalej?
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Grał w Chicago Fire. Co będzie ważne dla Roberta Lewandowskiego?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 