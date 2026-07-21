Fenerbahce - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)
Fenerbahce i Górnik Zabrze zmierzyły się we wtorkowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Oto skrót meczu Fenerbahce - Górnik Zabrze.
Klub z Zabrza jest jednym z najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Górnik aż 14-krotnie zdobywał mistrzostwo Polski i siedem razy sięgał po Puchar Polski. Jest on także jedynym polskim zespołem, który wystąpił w meczu o prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. W 1970 roku Górnik musiał uznać wyższość Manchesteru City w starciu o Puchar Zdobywców Pucharów.
We wtorek Zabrzanie stanęli przed trudnym zadaniem - w Stambule zmierzyli się z Fenerbahce w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Turków 1:0.
Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu.
Fenerbahce - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)
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