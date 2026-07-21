Klub z Zabrza jest jednym z najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Górnik aż 14-krotnie zdobywał mistrzostwo Polski i siedem razy sięgał po Puchar Polski. Jest on także jedynym polskim zespołem, który wystąpił w meczu o prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. W 1970 roku Górnik musiał uznać wyższość Manchesteru City w starciu o Puchar Zdobywców Pucharów.



We wtorek Zabrzanie stanęli przed trudnym zadaniem - w Stambule zmierzyli się z Fenerbahce w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Turków 1:0.

Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu.

Fenerbahce - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Mistrzów (WIDEO)