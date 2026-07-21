Fenerbahce - Górnik Zabrze. Znamy składy

Górnik wrócił do europejskich pucharów po ośmiu latach. Poprzeczka przed Zabrzanami została zawieszona bardzo wysoka, bo zmierzą się na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł.

Turecki klub latem wydał na transfery ponad 80 mln euro, ściągając m.in. za niemal połowę tej kwoty angielskiego napastnika Masona Greenwooda z Olympique Marsylia.

Znamy już składy na to spotkanie.

Fenerbahce: Gunok - Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde - Guendouzi - Kahveci, Fred, Elmaz, Akturkoglu - Talisca.

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janża - Sadilek, Dietz, Urbański - Ikia Dimi, Prekop, Chłań.

Gdzie obejrzeć mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem Zabrze odbędzie się we wtorek, 21 lipca. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przedmeczowe studio od 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

PAP, Polsat Sport