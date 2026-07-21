FIFA wszczęła dochodzenie po finale MŚ!

Piłka nożna

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu mistrzostw świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1:0.

Sędzia próbuje rozdzielić piłkarzy podczas meczu piłki nożnej, jeden z zawodników trzyma drugiego w objęciach.
fot. PAP/EPA
Po finale mundialu doszło do bójki

Już podczas meczu było nerwowo. Argentyńczycy przez całą dogrywkę grali w dziesiątkę, gdyż dwie żółte kartki otrzymał Enzo Fernandez. W 106. minucie gola strzelił Ferran Torres. Napięcie sięgnęło zenitu po zakończeniu spotkania, gdy Hiszpanie zaczęli świętować drugie w historii zwycięstwo w mistrzostwach świata i odzyskanie tytułu po 16 latach.

 

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Argentyński pomocnik Leandro Paredes starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Erikiem Garcią i pomocnikiem Gavim, który upadł na murawę, co doprowadziło do większej bójki między obiema drużynami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Trzeba było ich rozdzielać, w co zaangażował się argentyński trener Lionel Scaloni, który próbował uspokoić zawodników.

 

Nie podano terminu zakończenia postępowania wszczętego przez FIFA.

KP, PAP
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