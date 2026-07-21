Górnik gotowy na starcie z Fenerbahce. "Nie przyjechaliśmy z białą flagą"

Krystian NatońskiPiłka nożna

Już we wtorkowy wieczór Górnik Zabrze rozpocznie swoją przygodę w europejskich pucharach. Wicemistrz kraju zmierzy się na wyjeździe z Fenerbahce w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zdecydowanymi faworytami są gospodarze, ale podopieczni Michala Gasparika chcą sprawić niespodziankę.

Dwóch mężczyzn siedzi przy stole konferencyjnym, przed nimi butelki z wodą i mikrofony.
fot. PAP
Erik Janza z Górnika Zabrze przed meczem eliminacyjnym

Pod względem sportowym Górnik nie miał szczęścia w losowaniu, ponieważ trafił na rywala z europejskiej czołówki, mającego w swoim składzie gwiazdy światowego formatu. Zabrzanie w oczach wielu ekspertów, kibiców i dziennikarzy są na straconej pozycji, ale to tylko sport.

 

- To jest nagroda za całą pracę w zeszłym sezonie. To nie znaczy, że przyjechaliśmy z białą flagą. Mamy swoje ambicje, cele i zobaczymy, jak ten mecz się ułoży oraz za tydzień. Jedno jest pewne, że damy z siebie wszystko, żeby przywieźć fajny wynik do Zabrza, gdzie będzie pełny stadion. Jesteśmy optymistami - powiedział Erik Janza.

 

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W zespole ze Stambułu aż roi się od znanych piłkarzy, którzy jeszcze niedawno grali w jeszcze większych klubach i sięgali po europejskie trofea. Wystarczy wspomnieć o bramkarzu Edersonie, obrońcy Nelsonie Semedo, pomocniku N'Golo Kante i napastniku Marco Asensio. Do tego należy wspomnieć o fanatycznych kibicach, którzy potrafią zgotować gorącą atmosferę na trybunach.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że Fenerbahce to bardzo duży klub i dużo kibiców. Na to się musimy przygotować mentalnie. To jednak nie znaczy, że ten zespół wygra. My mamy swój plan, swoją ideę, jak wejść w ten mecz, jak kontrolować ten mecz, a potem zobaczymy. Oczywiście, że tam jest dużo indywidualnej jakości po bokach i w środku, mają mocnych i wysokich dwóch stoperów i będzie ciężko. Ale tak jak powiedziałem, mamy swój plan i chcemy go jak najlepiej zrealizować - podkreślił Janza.

 

Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem Zabrze odbędzie się we wtorek, 21 lipca. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

 

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Rozmowa z Erikiem Janzą w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
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