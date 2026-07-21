Górnik Zabrze - Fenerbahce. Kiedy rewanż w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Górnik to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w kraju: 14-krotny mistrz Polski, 7-krotny zdobywca Pucharu Polski oraz jedyny polski finalista europejskich rozgrywek (w 1970 roku uległ Manchesterowi City w Pucharze Zdobywców Pucharów).

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W pierwszym spotkaniu tego dwumeczu lepsza okazała się ekipa ze Stambułu, która triumfowała 1:0. Rewanż odbędzie się w Zabrzu.

Możliwość udziału aż pięciu zespołów w europejskich rozgrywkach to efekt dobrej postawy polskich klubów w ostatnich sezonach, co skutkowało systematycznymi postępami w rankingu UEFA. Dwa lata temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15.

Ten sezon Polska rozpocznie na 11. pozycji, ale przywileje z tego tytułu będą widoczne za rok - wówczas to najlepszy zespół w kraju do walki o Ligę Mistrzów przystąpi dopiero od czwartej rundy eliminacyjnej.

Górnik - Fenerbahce. Kiedy rewanż eliminacji LM? O której godzinie?

Rewanż Górnik - Fenerbahce zostanie rozegrany w środę, 29 lipca. Godzina meczu Górnik - Fenerbahce to 20:00.

ŁO, Polsat Sport