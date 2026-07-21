Buksa bez pracodawcy! Klub rozwiązał z nim kontrakt

Aleksander Buksa pierwsze kroki stawiał w Wiśle Kraków, gdzie dzięki dobrym występom zaczął być uznawany za wielki talent. Napastnik szybko zapisał się w historii "Białej Gwiazdy". W wieku 16 lat i 220 dni został jednym z najmłodszych debiutantów w historii klubu. Młody zawodnik był umówiony, aby po osiemnastych urodzinach podpisać kontrakt do 2023 roku. Ostatecznie zdecydował, że nie przedłuży umowy i po sezonie zmienił pracodawcę.

W ten sposób doszło do kontrowersyjnego transferu do Genoi CFC, który oburzył wielu kibiców. We Włoszech Polak nie znalazł regularnej gry. Próbował pokazać swój talent w Belgii, a następnie w Austrii. Ostatecznie dwa lata temu wrócił do Polski po nieudanej przygodzie zagranicznej.

Buksa trafił do Górnika Zabrze, gdzie miał wrócić na właściwe tory swojej kariery. W pierwszym sezonie w 24 meczach strzelił tylko jednego gola i nie zanotował żadnej asysty, co skutkowało wysłaniem Polaka na wypożyczenie do GKS-u Katowice. W klubie z Nowej Bukowej spędził pół roku i zagrał w czterech spotkaniach.

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Kolejny słaby okres napastnika skończył się wypożyczeniem do Polonii Warszawa, na zaplecze Ekstraklasy. Klub ze stolicy dał Buksie więcej minut niż drużyna ze Śląska. Napastnik nie był jednak w stanie wykorzystać czasu spędzonego na boisku i nie zanotował żadnego udziału przy bramkach.

Buksa wrócił do Zabrza, lecz Górnik zdecydował się rozwiązać kontrakt z zawodnikiem, który nie zdołał nawiązać do formy prezentowanej w przeszłości. Napastnik teraz będzie musiał szukać nowego klubu, w którym będzie próbował się odbudować.

Antoni Bednarczyk