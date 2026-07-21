Gwiazda Ukrainy z respektem o Polsce: Nie możemy ich zaskoczyć

Dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy już sam awans do turnieju finałowego VNL był historycznym sukcesem. Ekipa Raula Lozano w ostatniej kolejce zmagań interkontynentalnych wygrała 3:1 z Niemcami, a pomocną dłoń podali jej Francuzi, którzy pokonali 3:0 Bułgarię, dzięki czemu Ukraina utrzymała 7. miejsce w tabeli ogólnej - ostatnie premiowane kwalifikacją.

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W ćwierćfinale turnieju finałowego "Niebiesko-Żółci" zmierzą się z Polską, która w tabeli ogólnej Ligi Narodów musiała uznać wyższość tylko znakomitym Japończykom, którzy wygrali wszystkie 12 rozegranych starć. Ołeh Płotnycki, lider ukraińskiej kadry, przyznał wprost, że jego drużynie trafił się przeciwnik z najwyższej półki.

- Nie możemy ich zaskoczyć, ale możemy z nimi rywalizować. Polska to bardzo doświadczona drużyna, która nie wybacza błędów, więc musimy nie tylko grać znakomicie w przyjęciu, ale i nie bać się ryzyka w kluczowych momentach. Chcielibyśmy zagrać w tym turnieju jak najwięcej spotkań - powiedział Płotnycki w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się 30 lipca. Początek o godzinie 13:30 polskiego czasu. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.