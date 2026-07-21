Janicki szczerze po porażce Górnika. Zdradził, na co uczulał zespół

Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 37. minucie Anderson Talisca. Brazylijczyk popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego, posyłając piłkę w dolny róg bramki Zabrzan. W pozostałych sytuacjach gospodarzom brakowało skuteczności lub na drodze stawał im świetnie dysponowany bramkarz wicemistrza Polski. Gościom sprzyjało też szczęście - tak jak w sytuacji, gdy po mocnym strzale Bartuga Elmaza piłka zatrzymała się na poprzeczce.

- Na tyle było nas dzisiaj stać i na tyle pozwolił nam przeciwnik. Mecz jest na pewno do przeanalizowania pod kątem tego, czy dało się mocniej ukłuć rywala w ofensywie. To, że to spotkanie będzie tak wyglądać, przypuszczał pewnie każdy kibic, a my tak samo. Jakość była po ich stronie, a gdybyśmy zagrali bardziej otwarty futbol, mogłoby się to skończyć wyższą porażką. Pozostaje niedosyt, że straciliśmy bramkę akurat w takiej sytuacji. Tego bardzo żałujemy - powiedział Janicki.

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Jeśli będziemy świadkami niespodzianki i 14-krotny mistrz Polski wyeliminuje ekipę ze Stambułu, w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzy się ze zwycięzcą pary Sturm Graz (Austria) - Hearts (Szkocja). W przypadku niepowodzenia w starciu z Turkami, Zabrzanie trafią do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Tam na Górnika będzie już czekał wygrany z dwumeczu FC Twente (Holandia) - Ferencvarosi TC (Węgry).



- W końcówce uczulałem kolegów, żeby pamiętali, że przed nami jeszcze rewanż i wszystko jest możliwe. Daliśmy sobie szansę, więc to spotkanie w Zabrzu będzie toczyło się o realną stawkę. Fenerbahce miało dzisiaj swoje okazje, ale z boiska wcale nie odczuwałem, żeby to były niezwykle groźne sytuacje, ani żeby rywale wywierali na nas aż tak ogromną presję - zaznaczył 34-latek.

Rewanżowe starcie obu drużyn odbędzie się w środę, 29 lipca o godzinie 20:00 na stadionie w Zabrzu.



- Na początku meczu bębenki w uszach trochę nam popracowały od tego hałasu. Nic dziwnego, że inni zawodnicy też to odczuwali. Jestem jednak pewien, że nasi kibice w Zabrzu również pokażą, na co ich stać - zakończył obrońca.

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ŁO, Polsat Sport