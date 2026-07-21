Wach i Fury skrzyżują rękawice w miejscu, które kibicom sportów walki rzadko kojarzy się z królewską kategorią wagową. Ten pięściarski pojedynek odbędzie się na Max Muay Thai Stadium w Tajlandii.

Wach to niezwykle doświadczony polski pięściarz, który na zawodowych ringach stoczył już aż 52 pojedynki. "Wiking" w przeszłości rywalizował z absolutną czołówką wagi ciężkiej, mierząc się z takimi nazwiskami jak Władimir Kliczko, Aleksander Powietkin, Dillian Whyte, Martin Bakole, Moses Itauma czy Artur Szpilka.

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Dla Fury'ego będzie to dopiero drugi występ w ringu od momentu powrotu ze sportowej emerytury. W kwietniu Brytyjczyk udanie wznowił karierę, pokonując Arslanbeka Machmudowa po decyzji sędziów. Co ciekawe w kontekście nadchodzącego starcia, ten sam Machmudow w 2022 roku znokautował Wacha w szóstej rundzie.

Lipcowa walka stanowi dla Fury'ego formę testu przed spotkaniem z Anthonym Joshuą. Obaj brytyjscy pięściarze podpisali już kontrakt na wspólny pojedynek. Dokładny termin oraz lokalizacja starcia pozostają na ten moment tajemnicą.

Kiedy walka Mariusz Wach - Tyson Fury? O której godzinie?

Walka Mariusz Wach - Tyson Fury odbędzie się w piątek, 24 lipca. Organizatorzy nie podali dokładnej godziny rozpoczęcia pojedynku.

ŁO, Polsat Sport