Kolejna ważna decyzja po MŚ 2026. Znany sędzia kończy karierę

Taylor to dobrze znana postać na Wyspach Brytyjskich. Przez 16 lat prowadził spotkania Premier League. Łącznie uzbierał ich 423. Sędziował też mecze w europejskich pucharach - w tym finał Ligi Mistrzów w 2024 roku między Realem Madryt a Borussią Dortmund.

- Sędziowanie na najwyższym poziomie to ogromny przywilej, ale presja jest ogromna, a kontrola - nieustanna. Nadszedł czas, żeby odejść i czekać na kolejny rozdział w mojej karierze - powiedział w oficjalnym oświadczeniu dla Angielskiej Federacji.

Taylor ma też na koncie finały Pucharu Anglii czy Pucharu Ligi Angielskiej. Pracował też na dwóch mistrzostwach Europy oraz dwóch mundialach.

Jego ostatnim sędziowanym meczem było spotkanie Portugalia - Hiszpania w 1/8 finału MŚ 2026.

PAP