Pierwsze spotkanie zaczęło się znakomicie dla "Kolejorza", który do przerwy prowadził 2:0 po golach Mikaela Ishaka oraz Patrika Walemarka. Do tego Duńczycy grali w osłabieniu po czerwonej kartce Jespera Hansena.



Po przerwie gospodarze zdobyli bramką kontaktową za sprawą Kristiana Arnstada, lecz gole Terry'ego Yegbe oraz Walemarka ustaliły wynik meczu na 4:1 dla Lecha.

Lech Poznań - Aarhus: Kiedy jest rewanż? O której godzinie Liga Mistrzów?

Kiedy jest rewanż Lech Poznań - Aarhus? Rewanżowe starcie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 29 lipca. Początek meczu o 19.00.

PAP