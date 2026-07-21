Lech Poznań - Aarhus: Kiedy jest rewanż? O której godzinie Liga Mistrzów?

Piłka nożna

Lech Poznań - Aarhus to rewanżowe spotkanie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kiedy jest rewanż Lech - Aarhus? O której godzinie rewanż Lech - Aarhus?

Piłkarze Lecha Poznań świętujący bramkę na boisku.
fot. PAP

Pierwsze spotkanie zaczęło się znakomicie dla "Kolejorza", który do przerwy prowadził 2:0 po golach Mikaela Ishaka oraz Patrika Walemarka. Do tego Duńczycy grali w osłabieniu po czerwonej kartce Jespera Hansena.

Po przerwie gospodarze zdobyli bramką kontaktową za sprawą Kristiana Arnstada, lecz gole Terry'ego Yegbe oraz Walemarka ustaliły wynik meczu na 4:1 dla Lecha.

Lech Poznań - Aarhus: Kiedy jest rewanż? O której godzinie Liga Mistrzów?

Kiedy jest rewanż Lech Poznań - Aarhus? Rewanżowe starcie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 29 lipca. Początek meczu o 19.00.

PAP
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