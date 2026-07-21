Leo Messi podjął decyzję w sprawie gry w kadrze? Media nie mają wątpliwości

Wygrana w niedzielnym finale byłaby drugim z rzędu tryumfem reprezentacji Argentyny na mundialu. Porażka z Hiszpanią była bolesnym przeżyciem dla jednego z najlepszych piłkarzy świata. Messi w narodowej reprezentacji rozegrał 207 spotkań, w których zdobył 125 bramek. Po meczu 39-latek opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis.

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- Ból jest ogromny i potrzeba będzie czasu, by ta rana się zagoiła. Zostaję jednak także ze wszystkim, co było dobre — z meczami, w których odwracaliśmy losy rywalizacji, dając z siebie wszystko, i które na zawsze pozostaną w naszej pamięci; ze wsparciem całego kraju, które wraz z pracą i wysiłkiem tej grupy pozwoliło nam po raz kolejny znaleźć się wśród najlepszych drużyn świata. – napisał Messi.



Teraz kibice, którzy wierzyli w to, że Messi pozostanie w kadrze Argentyny do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2030 mogą czuć się rozczarowani. Zdaniem argentyńskiego dziennikarza, Hernana Castillo, Messi po finale pożegnał się już z drużyną podejmując tym samym decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.



Medialne doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone ani przez samego zawodnika, ani przez argentyńską federację piłkarską. Lionel Messi z reprezentacją Argentyny sięgnął w 2022 roku po Mistrzostwo Świata i dwukrotnie wygrał rozgrywki kontynentalne Ameryki Południowej – Copa America.

PAP