Liga Narodów siatkarek 2026: Brazylia - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Po trzech tygodniach fazy interkontynentalnej Brazylijki uplasowały się na 3. miejscu w tabeli, mogąc pochwalić się niezłym bilansem 9 zwycięstw i 3 porażek. Co ciekawe, owe przegrane zanotowały dopiero pod koniec rywalizacji, ulegając w Ankarze Niemkom (2:3) oraz przegrywając dwa ostatnie mecze w trakcie ostatniego turnieju w Osace (0:3 z Tajlandią oraz 0:3 z USA). Co więcej, szczególnie dotkliwa była porażka z Tajlandkami, z którymi punktowały w setach: 15:25, 16:25 oraz 17:25, co świadczy o pełnej dominacji rywalek.

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Z kolei Japonki w poprzednim etapie zmagań zajęły 6. miejsce, notując o jedno zwycięstwo mniej od "Canarinhos". Oprócz porażki z Dominikankami (1:3), Włoszkami (0:3) oraz Turczynkami (1:3), uległy również Brazylijkom (1:3), punktując w setach: 20:25, 25:19, 19:25 oraz 23:25, a ich konto dodatkowo obciąża fakt, że bezpośredni mecz z ćwierćfinałowymi rywalkami rozgrywały na własnej ziemi, a konkretnie w Osace.



Areną zmagań turnieju Final Eight będzie leżące na południowym wschodzie Chin Makau.

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Japonia od godziny 13:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport