Liga Narodów siatkarek 2026: Włochy - Holandia. Relacja live i wynik na żywo

W trwającej od 3 czerwca do 12 lipca fazie interkontynentalnej każda z reprezentacji rozegrała po 12 spotkań. Ostatecznie broniące tytułu Włoszki zajęły 2. miejsce, ustępując jedynie miejsca mającym taki sam bilans zwycięstw i porażek (10-2) Amerykankom. W rezultacie ich przeciwniczkami będzie zespół, który zajął miejsce 7., czyli legitymująca się 7 wygranymi i 5 przegranymi Holandia.

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Jak na razie podopieczne argentyńskiego trenera Julio Velasco musiały uznać wyższość Brazylijek (2:3) oraz Amerykanek (0:3), natomiast Holenderki przegrały z: Brazylijkami (0:3), Kanadyjkami (1:3), Polkami (1:3), Serbkami (1:3) oraz właśnie Włoszkami (0:3). Bezpośrednie spotkanie między drużynami zostało rozegrane 6 czerwca w Brazylii, a punktacja poszczególnych setów wynosiła 22:25, 18:25 i 22:25, patrząc z perspektywy "Oranje".

Areną zmagań turnieju Final Eight będzie leżące na południowym wschodzie Chin Makau.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Holandia od godziny 10:00 na Polsatsport.pl.

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