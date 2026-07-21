Messi nie zagra przeciwko Lewandowskiemu. Regulamin jest bezlitosny

Byłaby to okazja do spotkania Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim, który występuje w drużynie Interu. Jak się jednak okazuje, do takiego spotkania w najbliższych dniach nie dojdzie.

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Gwiazdor reprezentacji Argentyny, uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, Lionel Messi nie powrócił z drużyną do Argentyny po przegranym, niedzielnym finale mundialu z Hiszpanią 0:1. 39-latek został w USA, gdzie występuje na co dzień reprezentując barwy drużyny z Miami. Już za kilka dni mogło dojść do boiskowej konfrontacji Messiego z Lewandowskim, ale regulamin FIFPro w tej kwestii pozostaje bezlitosny.



Jak podaje ESPN, Lionel Messi będzie musiał poczekać na powrót na boiska MLS. Regulamin FIFPro - organizacji dbającej o interesy profesjonalnych zawodników - mówi jasno, że pomiędzy rozegranymi meczami powinno być minimum 72 godziny odpoczynku, co sprawia, że Messi nie zagra w spotkaniu z Chicago Fire. Dodatkowo każdy piłkarz po zakończonym sezonie ma obowiązkowo otrzymać 21 dni urlopu.



Mecz Interu Miami z Chicago Fire, którego nowym zawodnikiem od tego sezonu został Robert Lewandowski, odbędzie się w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 1:30.