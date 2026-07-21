Michal Gasparik: Przez pierwsze 20 minut byliśmy groźniejsi od Fenerbahce

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że to gospodarze, którzy wydali latem przeszło 80 mln euro na wzmocnienia, są murowanymi faworytami do zwycięstwa. Górnik musiał się z kolei borykać z nieobecnością Jarosława Kubickiego, który złamał rękę w przegranym 1:3 meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań.

Przez większość spotkania Górnik się bronił, i choć obrona ta mogła momentami wyglądać na rozpaczliwą, to na pewno była bardzo skuteczna. Gracze z Turcji nie potrafili skruszyć zabrzańskich murów. Jedynego gola strzelił w 37. minucie z rzutu wolnego Anderson Talisca.

- Czułem, że dziś moja drużyna dała z siebie wszystko. Chłopakom należy się szacunek, bo to oni "wybiegali" ten rezultat. Walczyli naprawdę dzielnie i bardzo silny zespół, jakim jest Fenerbahce, nie strzelił nam gola z gry. Szkoda tego stałego fragmentu, tym bardziej że w pierwszej połowie byliśmy momentami groźni. Wydaje mi się, że przez pierwsze 20 minut byliśmy nawet groźniejsi niż "Fener", ale w drugiej pokazali już, że dysponują wielką jakością. Przed rewanżem wszystko jest jednak otwarte. W domu będzie komplet i zobaczymy, co się wydarzy - powiedział słowacki trener.

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Rewanż zostanie rozegrany w środę 29 lipca o godzinie 20:00. Trener Górnika ma nadzieję, że w domu uda się nieco zmienić proporcje między ofensywą a defensywą.

- Chciałbym, byśmy w Zabrzu atakowali więcej, ale było dzisiaj widać przeciwko jakiej drużynie gramy. Trudno z nimi otworzyć mecz, a za tydzień powinni być jeszcze mocniejsi. Mają nowego skrzydłowego, który może trochę namieszać. Na pewno nie będzie łatwo, ale mamy szansę - powiedział Gasparik.

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Polsat Sport