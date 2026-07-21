Nasze eksportowe drużyny przystępują do rywalizacji o Europę. Jako pierwszy, już dziś, 21 lipca Lech, który na wyjeździe zmierzy się z duńskim Aarhus. Również dzisiajGórnik Zabrze zmierzy się w Turcji z Fenerbahce. Po raz pierwszy mamy dwa zespoły bijące się o Ligę Mistrzów. Z kolei 23 lipca GKS Katowice spotka się z przegranym z pary Hajduk Split - Żylina, a Raków na Malcie zmierzy się z FC Valetta. Najtrudniejszą drogę ma wracający do walki w Europie Górnik.

Michal Gasparik: Mamy odważne ustawienie

- Mamy odważne ustawienie, nie zamierzamy grać defensywnie i bronić głęboko piątką zawodników. Pierwszy mecz nam pokaże, czy będziemy w stanie utrzymać się przy piłce, pressować wysoko. Chcemy prezentować otwarty futbol - powiedział Polsatowi Sport trener Górnika Michal Gasparik.

Walkę polskich zespołów o Europę z uwagę śledzi Zbigniew Boniek.

- To dobre zjawisko, że mamy dwie drużyny rywalizujące o Champions League. Lech podąża ścieżką mistrzowską, a Górnik niemistrzowską. Oczywiście, na pierwszy rzut oka Fenerbahce wygląda groźnie, ale w piłce można pokonać, bądź zatrzymać każdego - powiedział nam Boniek.

- Pokazała to na mundialu Republika Zielonego Przylądka, która jako jedyna nie przegrała z Hiszpanią. Górnik Zabrze powraca po wielu latach do europejskiej piłki, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Natomiast pojedynek nie jest łatwy. Ale nie jest łatwy także dla Fenerbahce - uważa gwiazda światowej piłki z przełomu lat 70. i 80. XX wieku.

Zbigniew Boniek życzy Górnikowi nastawienia, jakie miał jak jego Widzew

Na uwagę: "Odezwał się w panu nieposkromiony piłkarz z przełomu lat 70 i 80 XX wieku, który z Widzewem eliminował Manchester City, Juventus Turyn i Manchester United. Wtedy też wydawało się, że jest to mission impossible" były prezes PZPN-u zareagował następująco:

- Ja bym tak głęboko nie sięgał. To była inna rzeczywistość. Natomiast tamten Widzew był drużyną, która rzeczywiście nikogo się nie bała. Im był lepszy przeciwnik, tym bardziej rosło nasze przekonanie, że możemy osiągnąć dobry wynik. Takiego podejścia życzę Górnikowi - podkreśla Zbigniew Boniek.



Zabrzanie muszą sobie poradzić bez kontuzjowanego Jarosława Kubickiego.

Fenerbahce ma mocarstwowe ambicje. Na początku lipca sfinalizowało transfer reprezentanta Holandii z Manchesteru City – Nathana Ake. Zapłaciło za niego około dziewięć mln euro. Co więcej, Turcy szarpnęli się na wychowanka Manchesteru United Masona Greenwooda, na którego wydali 39 mln euro. Siłę ataku wzmocnili sprowadzonym z Francji Gwinejczykiem Sidikiem Cherifem, za którego wyłożyli 18 mln euro.

Kiedy mecz Fenerbahce - Górnik? Gdzie oglądać?

Starcie eliminacji Ligi Mistrzów Fenerbahce - Górnik Zabrze już dziś o godz. 20. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Początek przedmeczowego studia od godz.18.