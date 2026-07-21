Mistrzyni nie zwalnia tempa! Znakomity spływ Klaudii Zwolińskiej na MŚ

Laureatka plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski 2025 roku broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1.

W eliminacjach Zwolińska i Funk uzyskały identyczny czas 89,38 sekundy, pokonując tor bezbłędnie, i wyprzedziły o 0,72 sekundy Słowaczkę Sonę Stanovską. Mistrzyni olimpijska Australijka Jessica Fox była dziewiąta, ze stratą 3,57, ale otrzymała cztery sekundy kary za dotknięcie dwóch tyczek.

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Do półfinału awansowała również 24. Hanna Danek, tracąc 6,14. Odpadła z rywalizacji 34. Dominika Brzeska - 8,25 straty.

Półfinał, z udziałem 30 zawodniczek, oraz finał odbędą się w czwartek.

We wtorek zaplanowano jeszcze eliminacje slalomu K1 mężczyzn. O medale powalczą również drużyny kobiet i mężczyzn w K1. Rywalizacja zakończy się około godz. 23.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

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PAP