Najlepszy siatkarz trzeciego tygodnia Ligi Narodów wybrany! Przyczynił się do historycznego awansu
Najlepszym siatkarzem trzeciego tygodnia Ligi Narodów został wybrany Adis Lagumdzija. Turecki atakujący przyczynił się do historycznego awansu tej reprezentacji do turnieju finałowego VNL.
Adis Lagumdzija - najlepsze akcje w trzecim tygodniu Ligi Narodów
Turcja - Iran. Skrót meczu
Turcja - Ukraina. Skrót meczu
W trzecim tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Turcji rywalizowali na turnieju w Belgradzie. Odnieśli tam trzy zwycięstwa (3:0 z Serbią, 3:2 z Ukrainą, 3:1 z Iranem) i ponieśli jedną porażkę (1:3 ze Słowenią).
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W całych rozgrywkach VNL 2026 Turcy wygrali osiem spotkań, przegrali cztery i zgromadzili 22 punkty. Taki dorobek dał im szóste miejsce w tabeli i historyczny awans do turnieju finałowego. W ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Słowenii.
Adis Lagumdzija w każdym z czterech spotkań turnieju w Belgradzie był najlepiej punktującym zawodnikiem tureckiej kadry. W meczu z Serbią wywalczył 17 oczek, z Ukrainą 18, ze Słowenią 27, a przeciwko Iranowi - 23.
Jak grał Adis Lagumdzija? Najlepsze akcje tureckiego siatkarza w trzecim tygodniu Ligi Narodów w materiale wideo:
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