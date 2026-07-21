Najlepszy siatkarz trzeciego tygodnia Ligi Narodów wybrany! Przyczynił się do historycznego awansu

W trzecim tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Turcji rywalizowali na turnieju w Belgradzie. Odnieśli tam trzy zwycięstwa (3:0 z Serbią, 3:2 z Ukrainą, 3:1 z Iranem) i ponieśli jedną porażkę (1:3 ze Słowenią).

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W całych rozgrywkach VNL 2026 Turcy wygrali osiem spotkań, przegrali cztery i zgromadzili 22 punkty. Taki dorobek dał im szóste miejsce w tabeli i historyczny awans do turnieju finałowego. W ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Słowenii.

Adis Lagumdzija w każdym z czterech spotkań turnieju w Belgradzie był najlepiej punktującym zawodnikiem tureckiej kadry. W meczu z Serbią wywalczył 17 oczek, z Ukrainą 18, ze Słowenią 27, a przeciwko Iranowi - 23.

Jak grał Adis Lagumdzija? Najlepsze akcje tureckiego siatkarza w trzecim tygodniu Ligi Narodów w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport