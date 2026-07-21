Nie żyje amerykańska siatkarka. Przez lata grała w lidze włoskiej

Amerykanka rozpoczęła swoją karierę w drużynie Uniwersytetu Tennessee. Dzięki swoim znakomitym statystykom i warunkom fizycznym, grająca na pozycji przyjmującej siatkarka aż czterokrotnie zdobyła wyróżnienie All-American (przyznawane w Stanach Zjednoczonych najlepszym sportowcom uniwersyteckim i szkolnym w danym sezonie). Sukcesy te zaowocowały powołaniem do reprezentacji USA, gdzie regularnie występowała na arenie międzynarodowej.

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Znaczną część swojej zawodowej kariery Chapple spędziła jednak we Włoszech. Przez osiem sezonów rywalizowała na parkietach włoskiej Serie A1 oraz A2. W sezonie 1989/1990 w barwach Braglia Reggio Emilia dotarła do finału rozgrywek ligowych i zajęła drugie miejsce w zmaganiach o Puchar Zdobywców Pucharów.

W późniejszych latach reprezentowała ona również barwy takich zespołów jak Fulgor Fidenza oraz Barausse Vicenza.

Po przejściu na sportową emeryturę, urodzona w 1963 roku siatkarka podjęła pracę jako pedagog w szkole podstawowej w miejscowości Oroville, zlokalizowanej na północy stanu Waszyngton. O jej śmierci poinformowała rodzina.

ŁO, Polsat Sport