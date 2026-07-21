Plebiscyt rozstrzygnięty! Znamy nazwisko najlepszego piłkarza MŚ 2026

W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i Białorusi.

Argentyńczyk zgromadził 1179 punktów i wyprzedził zdecydowanie Francuza Kyliana Mbappe - 717 oraz Anglika Jude’a Bellinghama - 470 pkt.

Tytuł mistrza świata wywalczyła Hiszpania, która 19 lipca w finale po dogrywce pokonała Argentynę 1:0. Mecz był symbolem pokoleniowej zmiany – Lionel Messi symbolicznie przekazał pałeczkę Lamine Yamalowi.

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39-letni Messi wziął udział w swoim szóstym mundialu. Choć zabrakło mu jednego zwycięstwa do zdobycia drugiego z rzędu tytułu mistrza świata, w drodze do finału zdążył zachwycić świat swoimi umiejętnościami. W ośmiu meczach zanotował osiem bramek i cztery asysty.

AIPS zrzesza w swoich szeregach dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów ze 170 krajów. Stowarzyszenie powstało w czasie igrzysk VIII olimpiady w Paryżu w 1924 roku, a wśród jego założycieli byli także Polacy.

Najlepsi piłkarze Mundialu 2026 w ocenie dziennikarzy AIPS:

1. Lionel Messi (Argentyna) 1179 pkt (301 głosujących)



2. Kylian Mbappe (Francja) 717 (245)



3. Jude Bellingham (Anglia) 470 (168)



4. Erling Haaland (Norwegia) 460 (180)

5. Lamine Yamal (Hiszpania) 304 (106)

6. Rodrigo (Hiszpania) 285 (85)

7. Vozinha (Rep. Zielonego Przylądka) 189 (71)

8. Harry Kane (Anglia) 130 (56)

9. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) 118 (46)

10. Michael Olise (Francja) 91 (37)

11. Achraf Hakimi (Maroko) 64 (24)

12. Ousmane Dembele (Francja) 56 (20)

13. Mohamed Salah (Egipt) 39 (13)

14. Ayyoub Bouaddi (Maroko) 37 (15)

15. Amad Diallo (Wybrzeże Kości Słoniowej) 22 (10)

16. Julian Quinones (Meksyk) 19 (7)

17. Martin Odegaard (Norwegia) 15 (7)

18. Orlando Gill (Paragwaj) 12 (6)

19. Breel Embolo (Szwajcaria) 5 (3)

20. Romelu Lukaku (Belgia) 4 (4)

PAP