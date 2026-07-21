Pokolenie Nutelli i zabawa w internecie. Mit siatkarskiej "wielkiej Brazylii" upadł już dawno?

Na co dzień nie lubię odpływać, wolę w ocenach twardo stąpać po ziemi, ale trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. To był walec! Lubię patrzeć na głodne zwycięstwa drużyny, bo, jak zawsze podkreślam, poczucie głodu sukcesu oddziela świetnych sportowców od tych wielkich. Mam wrażenie, że obecnie przeciwnicy reagują na nas jak na najlepszą Brazylię, do której jeszcze wrócę.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Najlepsi siatkarze fazy interkontynentalnej VNL

Od pierwszej piłki meczu w oczach naszych chłopaków widać było ogień, pasję i pragnienie zniszczenia rywala. Naturalnie zdarzą się takie sety jak ten pierwszy z Francją, ale ta drobna wpadka nie wpływa na ocenę całego turnieju. Czy to najlepsza wersja naszej reprezentacji w ostatnim czasie? Chyba tak. Oczywiście to wciąż tylko VNL, a realna i sprawiedliwa ocena przyjdzie dopiero po - mam nadzieję - wygranym finale mistrzostw Europy, ale pokazaliśmy światu moc, na którą mało drużyn ma jakąkolwiek odpowiedź.

Zobaczyliśmy najlepszą wersję Bołądzia, Komendy, Lemańskiego i Popiwczaka. Fornal, Leon i Semeniuk to obecnie najlepsze lewe skrzydło świata. Ławka, która jak w drugim secie z Francją jest w stanie odwrócić mecz, ale ja cały czas będę podkreślał, że zespół pokazał, jak bardzo im zależy nie tylko na zwycięstwach, ale również jak bardzo chce pokazać swoją dominację. To mieli Ricardo, Giba, Dante, Nascimento, Gustavo, Rodrigao i Sergio. To poczucie siły i przewagi cechuje największych.

Nie zdziwię się, jeżeli na turnieju finałowym w Chinach zobaczymy jeszcze lepszą siatkówkę, bo najlepsi nigdy do końca nie czują zadowolenia, tylko zawsze chcą coś poprawić. Na gorąco uważam, że to była najlepsza i najciekawsza Liga Narodów od wielu lat:

- świetna i przyjemna dla oka Japonia bez porażki,

- rewelacyjna Słowenia, która jest największym zaskoczeniem i wygranym,

- płacząca Kanada po przegraniu siedmiu tie-breaków i spadku z VNL,

- ratująca się Kuba w ostatnim turnieju,

- obgryzająca paznokcie Ukraina podczas meczu Bułgaria-Francja,

- Francja, słabo przygotowana do rozgrywek, chyba nie doceniła innych ekip,

- fatalne Chiny,

- kompromitacja Brazylii,

- niespodzianka Turcji,

- Bułgaria wygrywająca z USA, ale przegrywająca w decydującym meczu z grającą już o nic Francją.

Dużo się działo, prawda?

Rozpłynąłem się już nad naszą grą w Chicago, więc teraz pora ukąsić. Ukąszenie pierwsze w stronę zasad spadku z Ligi Narodów. Tydzień temu pisząc o powrocie Rosji do rozgrywek, podkreślałem, że nie mam 12 lat i zdaję sobie sprawę, jaki wpływ mają pieniądze i polityka na sport, ale mimo to ciężko mi się patrzy na utrzymanie Chin w VNL. W żadnym stopniu na to nie zasługują, ale mam propozycję. Naturalnie trzeba ustalić gospodarza turnieju finałowego wcześniej i za to dać jedno miejsce organizatorowi. Nie mam tutaj wątpliwości i zastrzeżeń, ale dlaczego Chiny mają za rok zagrać ponownie w VNL? Dostają miejsce w turnieju finałowym, ale przyszłym sezonie powinni spaść, bo tak byłoby fair.

Ukąszenie drugie leci w kierunku Brazylii. 27.12.2023 na ławkę trenerską, wrócił największy z wielkich, Bernando Rezende, aby ratować gasnącą reprezentację. Jak na ten moment jest tylko gorzej. Zagłębiłem się w to, co tam się w Brazylii dzieje. Bruno Voloch (najbardziej znany dziennikarz siatkarski) napisał na łamach OTEMPO "Mamy do czynienia ze znanym nam "pokoleniem Nutelli"– pełnym talentu scenicznego, dobrym w TikToku i tańcu, ale pozbawionym inspiracji i kierowanym przez przestarzałego trenera".

Ostro! Siatkówka brazylijska, która dla mnie lata temu była czymś magicznym i nieosiągalnym, stała się średniakiem, a ja nie chcę średniej Brazylii. Chcę Brazylii potężnej, bo nasza dyscyplina tego potrzebuje.

UPADEK SENIORÓW OD IGRZYSK OLIMPIJSKICH 2021:

IO 21: 4. miejsce

VNL 22: Ćwierćfinał VNL

MŚ 22: Brązowy medal MŚ

VNL 23: Ćwierćfinał

Mistrzostwa Ameryki Południowej: Porażka w finale z Argentyną, brak tytułu. Ostatni raz... 1964

VNL 24: Ćwierćfinał

IO 24: Ćwierćfinał, ale wygrana tylko z Egiptem

VNL 25: Brązowy medal

MŚ 25: Odpali w fazie grupowej, najgorszy wynik w historii

VNL 26: Odpali w fazie grupowej, po raz pierwszy w XXI wieku

Te kłopoty nie dzieją się z niczego, bo piramida zaczyna się od młodzieży, a brazylijska młodzież:

JUNIORZY NA MŚ:

U21:

2021: 7

2023: 6

2025: 18

U19:

2021: 7

2023: 9

2025: 10

Dlatego wcześniej przywołałem Ricardo, Gibę, Dante, czy Gustavo. W obecnej kadrze tylko nieliczni grają w najsilniejszych klubach ligi Polski i Włoch. W sumie to tylko Flavio. Nie będę oceniał podążania za tureckim pieniądzem, bo każdy podejmuje decyzje zgodne ze swoim sumieniem, ale tego kierunku raczej młodzi i utalentowani poza Mandiracim, nie wybierają, bo do rozwoju potrzebujesz się bić w naszej lub włoskiej lidze.

Będę się przyglądał, jak sobie poradzi Rezende, bo wielu w Brazylii żąda jego głowy, ale będę mocno trzymał kciuki za powrót na top, oczywiście zaraz za nami. Nie wiem jak sobie poradzi, bo obecnie więcej słyszymy o dziwnych historiach obyczajowych w kadrze, a mniej o odbijaniu piłki w dobrym kierunku. Jest to również sygnał dla nas. Nie siadać na laurach. Szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić, bo można szybko z siatkarskiego Olimpu spaść i w tym miejscu gratuluję Jackowi Nawrockiemu i drużynie U18 wygrania mistrzostw Europy. Dobrze mieć Jacka w Spale.