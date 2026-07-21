Polskie drużyny zaczynają walkę w Europie! Jak wygląda ranking UEFA?

Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje w oparciu o wyniki wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od kwalifikacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej/zasadniczej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to - odpowiednio - 1 i 0,5 pkt.

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Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo, więc w przypadku Polski w tym sezonie to pięć, a nie cztery jak dotychczas.

Ponadto, uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe - w Lidze Konferencji.

Dobre wyniki polskich klubów w minionych kilkunastu miesiącach skutkowały systematycznymi postępami w europejskiej hierarchii. Dwa lata temu to było dopiero 21. miejsce, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15., gdyż przedostatnia edycja rozgrywek UEFA dała Polsce - głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji - 11,750 pkt.

Wtedy też polskie kluby zapracowały na to, że w tym sezonie - ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem - w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów (od 2. rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej - Lech Poznań i ligowej - Górnik Zabrze), jeden w Lidze Europy (od 3. rundy - Jagiellonia Białystok) i dwa w Lidze Konferencji (od 2. rundy - Raków Częstochowa i GKS Katowice). A to daje większe szanse na udział w fazie zasadniczej jakichkolwiek rozgrywek.

Poprzedni sezon Polska zaczęła jednak na 13. miejscu w rankingu krajowym, ponieważ odpadł jej skromny, zaledwie czteropunktowy, dorobek z edycji 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej. W październiku 2025, dzięki awansowi czterech ekip do fazy grupowej Ligi Konferencji, Polska osiągnęła 12. pozycję i na niej zakończyła sezon, choć w międzyczasie awansowała nawet na 11.

Polska w edycji 2025/26 zdobyła aż 55,500 pkt (za 32 zwycięstwa, w tym 15 poza kwalifikacjami, i 11 remisów), a do tego 7,5 pkt bonusowego, co po podzieleniu przez cztery kluby dało 15,750. Był to siódmy dorobek w skali całego sezonu, tylko za samymi możnymi europejskiego futbolu, czyli: Anglią, Hiszpanią, Niemcami, Portugalią, Włochami i Francją.

To był jednocześnie historyczny wynik i ponad trzy razy lepszy niż w liczącym się wtedy jeszcze do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4,625). Po odjęciu tego ostatniego Polska była nawet 10., o 0,3 pkt przed Czechami. Została jednak przez ten kraj wyprzedzona, gdyż za automatyczny udział jednego klubu (Slavia Praga) w fazie zasadniczej Champions League na jego konto trafiło już sześć punktów bonusowych, co po podzieleniu przez liczbę zespołów uczestniczących w rozgrywkach - pięć - dało Czechom 1,2 pkt do ogólnego zestawienia i awans na 10. pozycję.

Polskie kluby, po odrzuceniu 4,625 pkt za sezon 2021/22, inaugurują zmagania pod egidą UEFA z dorobkiem 42,125 pkt, co daje im 11. miejsce, między 10. Czechami - 43,025 a 12. Grecją - 40,412.

Walka o 10. pozycję jest kluczowa, gdyż ona zapewnia z urzędu występ jednego klubu w fazie zasadniczej prestiżowej i lukratywnej Ligi Mistrzów, na co Polska czeka już od 2016 roku.

Liderem pięcioletniej klasyfikacji u progu sezonu jest Anglia - 101,852. Drugie są Włochy - 87,660, a trzecia Hiszpania - 82,368. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Portugalia, Belgia, Holandia, Turcja i Czechy, które zamykają czołową 10.

PAP