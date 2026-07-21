Problemy przed mistrzostwami Europy. Dwie środkowe wypadły ze składu

Znakomicie spisująca się w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów Masa Kirov doznała poważnej kontuzji w lipcowym spotkaniu z Niemkami. W trzecim secie, przy stanie 19:13 dla Serbii, 20-latka niefortunnie wylądowała po próbie bloku i natychmiast złapała się za lewe kolano. Jak wykazały badania, doszło do najgorszego: zerwania więzadła krzyżowego przedniego, przez co młodą sportsmenkę czeka teraz kilka miesięcy przymusowej przerwy.

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"Od spełnienia marzeń do największego wyzwania w mojej karierze. Serce mi pęka, że stało się to w tak pięknym czasie. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość. To tylko chwilowe niedogodności. Będę w pełni zaangażowana w proces rekonwalescencji i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wrócić silniejszą, zdrowszą i jeszcze lepiej przygotowaną do ponownej rywalizacji" - pisała wówczas Kirov w mediach społecznościowych.

Na tym nie koniec problemów reprezentacji Serbii. Maja Aleksić, doświadczona środkowa, która dopiero co zamieniła turecki Zeren Sport Kulubu na włoskie Savino Del Bene Scandicci, poinformowała szkoleniowca, że ona także nie będzie do jego dyspozycji podczas mistrzostw Europy.

"Z przykrością informuję, że moje tegoroczne lato z reprezentacją Serbii dobiegło końca. Ze względu na problemy zdrowotne muszę opuścić kadrę, by na spokojnie wrócić do pełni sił i przygotować się do sezonu klubowego. Będę jednak z całego serca kibicowała dziewczynom i sztabowi szkoleniowemu na mistrzostwach Europy" - napisała Aleksić w mediach społecznościowych.

Zoran Terzić zareagował błyskawicznie i zdecydował, że do drużyny dołączy Mina Popović, która o powołaniu dowiedziała się... będąc już na wakacjach w Ameryce.

Mistrzostwa Europy kobiet w piłce siatkowej odbędą się w dniach 21 sierpnia - 6 września. Serbki trafiły do grupy B, której mecze odbędą się w czeskim Brnie. Rywalkami "Orlic" w tej fazie turnieju będą Czeszki, Austriaczki, Ukrainki, Bułgarki i Greczynki.