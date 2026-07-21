Raul Lozano o rywalizacji z Polską: W siatkówce nie wygrywa drużyna z bogatszą historią

"Niebiesko-Żółci" zapewnili sobie historyczny awans do najlepszej ósemki VNL w ostatniej kolejce turnieju interkontynentalnego dzięki wygranej 3:1 z Niemcami i jednoczesnej porażce Bułgarów 0:3 z Francją. W ćwierćfinale turnieju finałowego Ukraińców czeka jednak arcytrudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Polską, która kwalifikację wywalczyła z 2. miejsca, ustępując jedynie niesamowitym w tym sezonie Japończykom.

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Raul Lozano, były trener reprezentacji Polski, pracujący obecnie z kadrą naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, przyznał w rozmowie z ukraińskimi mediami, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że murowanym faworytem będą "Biało-Czerwoni", ale jednocześnie wierzy, że jego drużynę stać na sprawienie kolejnej niespodzianki.

- Musimy zagrać bardzo dobrze i z dużą pewnością siebie. Polacy są faworytami, podobnie jak Japończycy, Słoweńcy i Włosi w pozostałych ćwierćfinałach, ale w siatkówce nie wygrywa drużyna z bogatszą historią, tylko ta, która danego dnia lepiej zaprezentuje się na boisku. Musimy szanować osiągnięcia naszych rywali, ale grając z wiarą w siebie i na sto procent naszych umiejętności, możemy z każdym rywalizować na równych warunkach - powiedział Lozano w rozmowie ze "Sportem".

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się 30 lipca. Początek o godzinie 13:30 polskiego czasu. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.