Rodzice Iniesty oszczędzali cały miesiąc, by spędzić z nim weekend

Ten hiszpański pomocnik wychowywał się w skromnej rodzinie w Fuentealbilli, marząc o zostaniu profesjonalnym piłkarzem. Jego rodzina żyła skromnie, nie mogąc sobie pozwolić na luksusy. Jak przyznaje Iniesta, jego ojciec "…był murarzem i oszczędzał przez trzy miesiące, żeby kupić mi pierwsze buty piłkarskie, gdy miałem 12 lat".

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Wielka szansa przyszła, gdy młody Andres otrzymał możliwość treningów w La Masii, czyli szkółce FC Barcelony. Trzy dekady później wciąż pozostaje wierny swoim ideałom.

Od dziecka marzył o byciu piłkarzem



Pochodzący z Fuentealbilli w Albacete Andres Iniesta od wczesnego dzieciństwa marzył o zostaniu piłkarzem. Nie brakowało mu motywacji. Urodził się w skromnie żyjącej rodzinie. Jego tata Jose Antonio był murarzem i całe dnie pracował fizycznie na budowach. Jego mama z kolei pomagała w rodzinnym barze prowadzonym przez dziadków (to znany do dziś w miasteczku Bar Lujan). W efekcie rodzina Iniesty nie mogła pozwolić sobie na luksus i liczyła się z każdą pesetą.



O silnej motywacji Iniesty świadczą słowa: "Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem; nie miałem innych aspiracji. Chciałem nim być dla siebie i dla mojego ojca. Chciałem go zdjąć z rusztowania" - cytowane przez serwis "El Espanol”.

Ogromne wyrzeczenia, aby syn trenował w La Masii



Talent 12-letniego Andresa Iniesty został dostrzeżony przez jednego ze skautów FC Barcelony. Wielki klub z Katalonii zapragnął ściągnąć zawodnika do swojej szkółki La Masii. Jednocześnie była to szansa oraz ogromne wyzwanie dla skromnej rodziny, która nie mogła pozwolić sobie na wysokie wydatki. Iniesta zamieszkał w internacie akademii w Barcelonie, oddalonym od rodzinnego domu o blisko 500 kilometrów. W efekcie widywali się rzadko.



W wydanej w 2017 roku autobiografii "La jugada de mi vida" piłkarz wspominał: "Rodzice przez cały miesiąc oszczędzali, żeby móc być ze mną i cieszyć się razem weekendem".

W 2010 roku został legendą



Przez lata Andres Iniesta uchodził za jednego z najlepszych pomocników świata, ale nazwisko na zawsze zapisał sobie latem 2010 roku, podczas mundialu w Republice Południowej Afryki. Hiszpanie dobrnęli wtedy do finału, w którym zmierzyli się z Holandią. W regulaminowym czasie gry nie padła żadna bramka. Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w 116. minucie: Iniesta przyjął podanie Cescа Fabregasa i uderzeniem z woleja dał swojej reprezentacji pierwszy w historii tytuł mistrza świata.



Ten jeden gol ustawił mu resztę życia. Szacunek, jakim się cieszył, wykraczał poza klubowe podziały. Gdy w październiku 2024 roku ogłaszał zakończenie kariery, hołd złożył mu oświadczeniem także Real Madryt.



"Andres Iniesta przyczynił się do wielkości tego sportu swoją piłką nożną i wartościami, wykraczając daleko poza liczne tytuły zdobyte w trakcie kariery. Jego kultowy gol w finale Mistrzostw Świata 2010 w RPA na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich hiszpańskich kibiców" - brzmiał fragment oficjalnego oświadczenia klubu

Rodzinne miasteczko wciąż jest dla niego punktem odniesienia



Iniesta nie zerwał więzi z Fuentealbillą. To tam działa Bodega Iniesta — rodzinna winiarnia, którą uruchomił razem z bliskimi w miejscowości liczącej niespełna dwa tysiące mieszkańców. Poza tym prowadzi agencję Never Say Never, markę obuwia sportowego Mikakus i zainwestował w duński klub FC Helsingor. Sam mówił, że po zakończeniu kariery chce się uczyć nowych rzeczy i nie zamierza się nudzić.

Polsat Sport