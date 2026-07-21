Sensacyjny kandydat do roli selekcjonera reprezentacji Włoch! To byłby hit

Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Zabrakło ich również w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze.

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Guardiola odszedł z Manchesteru City po 10 latach. W tym czasie zdobył sześć mistrzostw, pięć Pucharów Ligi i trzy Puchary Anglii oraz trzykrotnie wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata. Wcześniej pracował w Bayernie Monachium (2013-16) i Barcelonie (2008-12). Z tymi klubami też odniósł wiele sukcesów.

Według doniesień medialnych, wśród kandydatów na selekcjonera są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który prowadził już włoską reprezentację w latach 2018-2023 i zdobył z nią mistrzostwo Europy. Pirlo obecnie jest trenerem Dubai United, a Mancini nie prowadzi żadnego klubu.

KN, PAP