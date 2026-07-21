Sensacyjny kandydat do roli selekcjonera reprezentacji Włoch! To byłby hit

Piłka nożna

Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Według stacji telewizyjnej Sky Sport nowy dyrektor techniczny Włoskiej Federacji Piłkarskiej Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w weekend w Barcelonie ze słynnym hiszpańskim trenerem.

Dwóch mężczyzn w garniturach na tle stadionu.
fot. PAP
Pep Guardiola i Maciej Skorża

Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Zabrakło ich również w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze.

 

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Guardiola odszedł z Manchesteru City po 10 latach. W tym czasie zdobył sześć mistrzostw, pięć Pucharów Ligi i trzy Puchary Anglii oraz trzykrotnie wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata. Wcześniej pracował w Bayernie Monachium (2013-16) i Barcelonie (2008-12). Z tymi klubami też odniósł wiele sukcesów.

 

Według doniesień medialnych, wśród kandydatów na selekcjonera są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który prowadził już włoską reprezentację w latach 2018-2023 i zdobył z nią mistrzostwo Europy. Pirlo obecnie jest trenerem Dubai United, a Mancini nie prowadzi żadnego klubu.

KN, PAP
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PEP GUARDIOLAPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
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