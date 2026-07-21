Siatkarskie gwiazdy skoczyły sobie do gardeł! W tle konfliktu Polak

Jakiś czas temu Drzyzga pokusił się o mocne stwierdzenie w wywiadzie dla TVP Sport, w którym zasugerował, że tureccy siatkarze nie do końca przykładają się do pracy. To nie spodobało się Lagumdziji, który postanowił odpowiedzieć na te słowa. Oberwało się i Polakowi, ale też "pewnemu Francuzowi".

"Nie lubię mówić źle, ale jeżeli inni zawodnicy mówią źle o nas, to trzeba czasami odpowiedzieć. Zwłaszcza Polakowi i Francuzowi. Są autorami całkowitej katastrofy. Cały sezon ciągnęli nas w dół i na koniec postanowili wysnuć tezy, aby ratować swoje skóry, a które nie oddają wykonanej pracy i tego, co zrobiliśmy" - przyznał Turek.

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Lagumdzija nie wymienił nikogo z imienia i nazwiska, ale można przypuszczać, że chodzi o Drzyzgę, z którym grał w Fenerbahce oraz N'Gapetha, który postanowił zripostować go w swoim stylu.

"W twojej karierze wygrałeś dwa duże trofea, z czego jedno ze mną. Lube podpisało z tobą kontrakt właśnie dzięki temu sezonowi. Byłeś tak kiepski i tak arogancki, że nawet twoja własna drużyna nie mogła cię już dłużej znieść. Nie będę wymieniał ich nazwisk, żeby nie stawiać ich w trudnej pozycji. Aczkolwiek jeden z czołowych rozgrywających świata powiedział mi o tym wprost. Nie jesteś zawodnikiem, za jakiego się uważasz. Nie jesteśmy na tym samym poziomie, dzieciaku. Dobrze też wiesz, że kiedy się spotkamy, przyjdziesz i przeprosisz mnie. Do tego czasu staraj się o podium w Lidze Narodów, co byłoby dla ciebie wielkim sukcesem" - napisał Francuz w mediach społecznościowych.

Obaj siatkarze grali ze sobą dwukrotnie - w sezonie 2022/2023 w Modenie, z którą wygrali Puchar CEV oraz w sezonie 2025/2026 w Fenerbahce. Lagumdzija pozostaje siatkarzem ekipy ze Stambułu, natomiast N'Gapeth od nowego sezonu będzie zawodnikiem Tours VB. Z kolei Fabian Drzyzga bronił barw tureckiego giganta w sezonie 2024/2025, aby przenieść się do Shanghai Bright.

Polsat Sport